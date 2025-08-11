Casi 1.000 personas dan positivo en alcohol o drogas en Galicia durante la campaña de julio de la DGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cerrado su campaña de detección del consumo de sustancias al volante, realizada entre el 14 y 20 de julio, con un total de 928 resultados positivos en Galicia: 515 en alcohol y 413 en drogas, a falta de sumar los datos de las policías autonómicas y locales, que están siendo procesados.

La Delegación del Gobierno informa de que durante la campaña se han realizado 31.139 pruebas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. A nivel nacional, esta cifra asciende a 210.957, de las cuales 4.234 dieron positivo.

Esta última cifra se traduce en que más de 600 conductores fueron detectados cada uno de los siete días de campaña. La inmensa mayoría --el 96% de ellos-- se detectaron tras un control preventivo y el resto, por infracciones, accidentes o presentar síntomas.

A nivel provincial, en relación a la ingesta de alcohol, se realizaron: 12.138 pruebas (222 positivos) en A Coruña; 7.297 (72 positivos) en Lugo; 6.456 (99 positivos) en Ourense, y 4.417 (122 positivos) en Pontevedra.

En cuanto al consumo de drogas, se efectuaron: 393 pruebas (205 positivos) en A Coruña; 196 (81 positivos) en Lugo; 161 (73 positivos) en Ourense, y 81 (54 positivos) en Pontevedra.

Igual que en otras campañas, la Delegación destaca la colaboración de las policías locales y autonómicas como "crucial". Los controles se realizaron tanto en vías interurbanas como urbanas y los datos de estas policías aún están siendo procesados, por lo que se sumarán más adelante.

Aunque la campaña haya terminado, los agentes de la Guardia Civil seguirán llevando a cabo controles de alcohol y drogas en cualquier momento y en cualquier carretera para disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias, especialmente en los próximos días con la celebración de fiestas populares en multitud de municipios.

TASAS INFERIORES AL LÍMITE

En esta campaña, con los datos registrados en toda España, 4.407 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite legal. De estos, 4.130 fueron identificados en controles preventivos, 229 tras cometer una infracción, 46 por estar involucrados en un accidente y 2 por presentar síntomas de haber consumido.

El Ministerio del Interior recuerda que "solo 0 tiene 0 consecuencias" porque, aun con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de accidente es mayor. El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales estando presente en el 29% de los mismos.