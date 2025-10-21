La catedrática Carmen García Mateo anuncia también su candidatura al Rectorado de la UVigo tras postulares Belén Rubio

VIGO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La catedrática Carmen García Mateo presentará este miércoles ante los medios de comunicación su candidatura al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), tras conocerse hace semanas que la actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, también se presentará a las elecciones del centro académico para suceder al hasta ahora rector, Manuel Reigosa.

García Mateo es catedrática del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UVigo tras obtener su título de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se doctoró en 1993. Desde 1987 es profesora de la UVigo.

Sus áreas de investigación son la tecnología del habla en gallego y español, la segmentación de audio y el reconocimiento biométrico de personas. Es coautora de más de 100 artículos en revistas y congresos internacionales y dirigió 10 tesis doctorales.

Ella liderará la candidatura de Nós Universidade en las elecciones de mayo de 2026, a las que también se presentará Belén Rubio por la plataforma H2040, a la que pertenece Manuel Reigosa.