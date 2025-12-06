Catorce personas correrán este domingo desde Melide a Santiago en contra de Altri y de la reapertura de la Mina de Touro

Archivo - Varias personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

Un total de 14 corredores federados, en representación de Ulloa Viva y la plataforma vecinal contra la Mina de Touro, recorrerán este domingo desde Melide a Santiago en contra de Altri y de la reapertura de la Mina de Touro. La llegada de los corredores a la plaza del Obradoiro está prevista para las 13.30 horas.

La carrera, realizada bajo el lema 'De Melide a Santiago, correndo polo Ulla, desembocará en una concentración en el lugar de la meta. En ella, los organizadores leerán un manifiesto y la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo 14 de diciembre.

Según el comunicado de las organizaciones, el objetivo es mostrar la "repulsión y oposición" a los dos proyectos que afectan a las localidades de A Ulloa y Touro-O Pino.

La Plataforma Vecinal ha expuesto la "amenaza" que suponen ambas iniciativas para la cuenca del Ulla y la ría de Arousa. Pues, de llevarse a cabo finalmente, se trataría, a su entender, de "una agresión al medioambiente, la economía y la salud pública".

Los catorce corredores, todos ellos federados, saldrán a las 7:30 desde la plaza principal de Melide. Y, antes de llegar a la plaza del Obradoiro, realizarán paradas en Arzúa, en O Pino y en el monte do Gozo.

En el comunicado, a su vez, han informado de la posibilidad de "acompañar y recibir" a los atletas en cada una de las localidades en las que se detendrán.