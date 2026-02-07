Los cauces del Miño-Sil están "estables y en descenso", pero se espera un repunte con la llegada de la nueva borrasca

La cascada de Fervenza de Belelle (A Coruña) durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Neda, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz, ha afirmado que la situación actual en los cauces es "estable y en descenso", pero con se espera un repunte con la llegada de la borrasca 'Marta'.

En este sentido, Ruiz ha detallado que actualmente hay 19 puntos de control en situación de aviso hidrológico --11 amarillos, siete naranjas y uno rojo--.

En estos días del mes de febrero se recogieron 122 litro por metro cuadrado, lo que supone un "16% más que la media de un mes de febrero normal" y desde el inicio del año hidrológico se recogieron 820 litros por metro cuadrado, "un 35% más que la media". Los embalses, se sitúan al 85%, lo que pone 15 puntos más que la media y 24 más que hace dos semanas.

"Con esta situación aunque hemos dicho que está estable y en descenso, sigue circulando caudales altos por Ourense, 1.700 metros cúbicos por segundo, que es nivel naranja", ha indicado.

En el tramo en Salvaterra hay actualmente 2.700 metros cúbicos por segundo, también nivel naranja; en A Limia se mantiene en nivel naranja con un ligero descenso, al igual que en Lugo donde el caudal está estabilizado sobre los 400 metros cúbicos por segundo --al límite del nivel naranja--.

En este sentido, Carlos Ruiz ha indicado que esperan que con las lluvias que traerá la borrasca 'Marta' se registre un repunte en la jornada de este domingo y luego seguirá "la tendencia descendente hasta el lunes por la tarde".

"A partir del martes, según las últimas previsiones, se esperan precipitaciones intensas, que pueden ser acumulaciones medias entre el martes y el viernes, superiores a los 100 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, puede que se den situaciones con caudales y niveles similares a los máximos de las pasada semana, incluso en algún punto pueden ser superiores", ha esgrimido.