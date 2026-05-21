CC.OO. acusa a la Xunta de hacer del diálogo social un "simulacro" por y deja la mesa contra el absentismo

Constitución de la Mesa de Diálogo Social - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. anuncia la suspensión de su participación en la mesa de diálogo social ante el "vaciado" del proceso y lo que tilda de "campaña de estigmatización" de los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato, que dio arranque formal la mesa relativa al absentismo junto a la Xunta, la CEG y UGT hace justo una semana, traslada su decisión de "aplazar la participación activa en los grupos de trabajo de la recientemente constituida mesa de diálogo social".

Lo hace, según argumenta, al "constatar" que la Xunta está "vaciando de contenido real el proceso de concertación, anunciando e impulsando medidas ejecutivas de forma paralela a la mesa, y convirtiendo el diálogo en un mero escaparate mediático que no responde a los principios de negociación colectiva, buena fe y respeto a la representación sindical".

Por su parte, UGT continúa y asistirá este viernes a la reunión convocada --a las 13,00 horas, en Santiago--, para "buscar posibles soluciones y velar siempre por los derechos y beneficio de los trabajadores". En todo caso, fuentes de esta organización consultadas por Europa Press avisan de que "la paciencia es finita, porque no se puede estar torpedeando el diálogo social a golpe de titulares y declaraciones fuera de lugar".

La CIG, central mayoritaria en la comunidad, mantiene desde hace años una posición contraria a estas mesas de diálogo social que le lleva a no formar parte de ellas. Antes de la constitución de la relativa al absentismo, su líder, Paulo Carril, reiteró su postura crítica y habló de "vaciado" del Consello Galego de Relacións Laborais.

"UN SIMULACRO"

Este jueves, una semana después del inicio de la nueva mesa, CC.OO. emite un comunicado con el que dice rechazar "frontalmente la narrativa que reduce el incremento de las bajas por enfermedad a una cuestión de fraude o absentismo".

"Detrás de estos indicadores hay factores estructurales ampliamente documentados: el deterioro de las condiciones laborales, el aumento de la siniestralidad y los riesgos psicosociales, el envejecimiento de las plantillas, la precarización de las condiciones laborales y las dificultades del sistema sanitario público para garantizar diagnósticos y tratamientos en plazos adecuados", asevera.

Por eso, considera que "estigmatizar a las personas trabajadoras no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones, que pasan por invertir en prevención primaria, bienestar laboral y fortalecimiento de la atención sanitaria".

CC.OO. subraya que el diálogo social es un instrumento "fundamental" para la "gobernanza democrática y la justicia social", pero advierte de que "solo cumple su función cuando se desarrolla con respeto a las organizaciones representativas, sin anuncios previos que condicionen el resultado, y cuando las partes pueden negociar con libertad e igualdad".

Al respecto, asegura que la Xunta lleva mostrando "en los últimos meses" una "dualidad inadmisible". "Por un lado elogia públicamente la participación sindical e institucionaliza la mesa mediante decreto; por otro impulsa campañas y planes de comunicación y medidas unilaterales que prejuzgan el debate, limitan la capacidad real de acuerdo de las organizaciones y dejan sin recorrido el propio foro creado para este fin", critica.

En este contexto, Comisiones afirma mantener "intacta" su disposición para regresar al proceso "en el momento en que se den las condiciones mínimas de buena fe". Para ello, subraya, debe haber "cese de la presión contra las personas que ejercen su derecho a la salud, paralización de anuncios o aplicación de medidas que vacíen la negociación y compromiso expreso de que el foro del diálogo social sea el espacio único y prioritario para la definición de las políticas sobre bienestar laboral y gestión de la incapacidad temporal".

"No renunciamos al diálogo, renunciamos a un simulacro", sentencia. Así, la organización indica que seguirá "defendiendo la salud de los trabajadores y la negociación colectiva como vía para avanzar".

"Cuando la Xunta demuestre que está dispuesta a negociar de verdad, sin presiones ni medidas tomadas con anterioridad, estaremos allí", insiste. La secretaria xeral de CC.OO. de Galicia, Amelia Pérez, rechaza con ello "contribuir a legitimar un proceso distorsionado".

ESTUDIO CON "SESGO"

En la nota, CC.OO. anuncia que presentará "próximamente" un análisis detallado del estudio elaborado por las Universidades de Vigo y Santiago, titulado 'O absentismo laboral en Galicia'.

Censura que "bajo una apariencia de neutralidad técnica, peca de un marcado sesgo ideológico" ya que "tiende a individualizar la responsabilidad de las ausencias laborales en las plantillas, omitiendo el impacto de los factores estructurales en las condiciones de gestión empresarial y del propio sistema sanitario".