CC.OO denuncia ante Inspección de Trabajo el sistema de retirada de amianto de la Comisaría de Pontevedra - CCOO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el procedimiento seguido durante los trabajos de retirada de amianto en la Comisaría Provincial de Pontevedra. En concreto, la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato ha asegurado que la actuación se desarrolló "sin las medidas preventivas necesarias" para garantizar la seguridad tanto de las personas trabajadoras como de las que acudían realizar gestiones.

Según ha detallado en un comunicado, el sindicato tuvo conocimiento de la intervención a través del propio personal, "sin que ningún responsable policial comunicara previamente a los delegados y delegadas de prevención".

"Durante estas tareas el personal permaneció en las instalaciones, recibiendo como única indicación que cerrara las ventanas que dan a los patios interiores", ha subrayado.

El secretario general de la sección sindical estatal en el Ministerio del Interior, Fernando García Castro, advirtió de los riesgos asociados a la manipulación de esta sustancia, cuyas partículas pueden provocar "graves enfermedades respiratorias a largo plazo".

Otras "irregularidades" que ha denunciado el sindicato son la "falta de delimitación o idóneo sellado de la zona de trabajo o la ausencia de una limpieza posterior". Además, el material retirado permaneció en una zona de paso y "no consta la realización de mediciones en el interior del edificio al concluir las tareas".

Por todo ello, el sindicato ha reclamado la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud del personal y de las personas usuarias de la comisaría, así como "la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de una actuación contraria a los protocolos de prevención de riesgos laborales".