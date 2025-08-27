CC.OO subraya que la postura de la Xunta sobre migrantes transmite que "hay menores de primera y de segunda"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Nacional de Comisións Obreiras (CC.OO) de Galicia ha respondido a la Xunta, por su negativa a acoger migrantes, que la protección a la infancia es una "obligación legal y ética", y ha denunciado que transmite que existen menores de "primera" y de "segunda" según su origen.
Tal y como ha enfatizado CC.OO en respuesta a la postura de la Xunta, expresada por la conselleira de Política Social, Fabiola García, es una "grave irresponsabilidad" no proteger a los niños extranjeros "desamparados".
En esta línea, ha ampliado la secretaria de Organización e Políticas Públicas de CCOO, Maica Bouza, el ordenamiento jurídico español e internacional prevé la protección de la infancia y establece el "deber" de los poderes públicos de "garantizar y preservar ese cuidado".
"Los niños extranjeros que llegan a España en situación de desamparo son, antes de nada, menores de edad, por lo tanto, son sujetos de máxima protección", ha subrayado Bouza.
Asimismo, ha ampliado que desde hace tiempo asisten a una "demagogia irresponsable" del PP, que, con el principal objetivo de dañar al Gobierno central, utiliza a los menores migrantes como "arma arrojadiza" para hacer "oposición destructiva".
Con todo, ha finalizado remarcando que la repartición de estos menores debería ser una "cuestión de Estado", resuelta de manera "normalizada, sin aspavientos ni ruído".