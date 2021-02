CC.OO. y UGT urgen al Gobierno a cumplir con su "etiqueta" de progresista y ejecutar su programa en materia laboral

Ferrol se descuelga de las concentraciones del resto de ciudades gallegas para favorecer la "unidad sindical" en la comarca

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Galicia han urgido al Ejecutivo central a cumplir con su "etiqueta" de "gobierno de progreso" y llevar a efecto su programa en materia laboral en tres cuestiones "fundamentales" para evitar que "la salida" de la crisis provocada la pandemia se realice con "los mecanismos diseñados por el PP y la Troika" tras la crisis financiera desatada en 2008.

De este modo, seis de las siete grandes ciudades gallegas se sumarán a las movilizaciones a nivel estatal acogiendo concentraciones el próximo 11 de febrero para pedir la derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio; todas ellas medidas que, como han recordado los sindicatos, figuran en el programa de gobierno suscrito por PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019.

Las movilizaciones han sido presentadas este miércoles en rueda de prensa por los secretarios xerais de UGT Galicia, José Antonio Gómez, y Comisións Obreiras, Ramón Sarmiento, en la sede de la primera organización sindical.

Las manifestaciones se celebrarán en todas las grandes ciudades gallegas a las 12,00 horas del 11 de febrero salvo en Ferrol, donde Comisiones y UGT han decicido no convocar esta protesta para favorecer el entendimiento con la CIG en aras de la "unidad de acción" que desempeñan los tres sindicatos mayoritarios en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

"No aceptamos que una parte del gobierno diga que ahora no toca. Si no toca ahora, la coyuntura actual nos puede volver a meter en otra década perdida, de creciente desigualdad", ha aseverado Ramón Sarmiento antes de advertir de la consecuencias de "tomar el atajo de la anterior crisis a través de un proceso de devaluación de derechos".

Por su parte, el responsable de UGT en Galicia ha demandado al Gobierno central que "cumpla con sus compromisos", "retome" su agenda sociolaboral "suspendida" por la pandemia y avance en la derogación de la reforma laboral, la ley de pensiones y la subida del SMI; todas estas cuestiones recogidas en el acuerdo de gobierno que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez con el apoyo de Unidas Podemos.

Tras incidir en que las centrales "confrontarán" con el Ejecutivo para que lleve a cabo estas reformas, los responsables sindicales han subrayado la importancia del momento actual, "determinante" y "trascendental" para "asentar las bases de una salida" de la crisis del covid que sea "justa, solidaria y genere una socidad mejor".

Unos objetivos que, según ha abundado Sarmiento, no podrán lograrse con los "mecanismos" implantados en para el mercado laboral con la reforma articulada por el gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente. En este sentido, consideran que el actual contexto parte de un "paradigma" diferente al de entonces ante la capacidad de "inversión y reformas" con "ingentes recursos como nunca había pasado antes" puestos a disposición de los estados por parte de la Unión Europea.

"Esta salida de la crisis no vamos a consentir que se haga bajo los pilares de la reforma laboral, el recorte de las pensiones o de una estrategia que da poder de veto a una parte", ha añadido Sarmiento, que ha afeado al Gobierno que permitiese a la CEOE y Cepyme que "vetasen" la apertura del proceso para subir el SMI al 60% del salario medio.

REFORMA PENSIONES

Asimismo, José Antonio Gómez ha censurado los "globo sonda" del Ejecutivo central sobre una nueva reforma del sistema de pensiones y ha emplazado a que se lleven a cabo en la mesa de diálogo de seguimiento del Pacto de Toledo, donde ha de abordarse un problema que "no es de gastos" sino de "ingresos" que han de pasar por la asunción de determinadas partidas a través de los presupuestos del Estado.

"No vamos a aceptar ningún recorte en las pensiones", ha añadido el responsable de UGT, que ha tachado de "barbaridad" la ampliación de la edad de jubilación porque "supone un reto inalcanzable dadas las características del mercado actual".