La CEG sitúa la financiación pública como "palanca imprescindible" para impulsar la competitividad empresarial

Comida coloquio organizada por la CEG - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha situado la financiación pública --tanto autonómica como estatal o europea-- como "palanca imprescindible" en Galicia para impulsar la competitividad empresarial, acelerar proyectos y "sostener sectores clave en momentos de dificultad".

Así lo ha destacado este miércoles en un coloquio organizado por la CEG y en el que ha participado el presidente del Instituto de Crédito Oficial, Manuel Illueca, el Consejo Asesor de la CEG, organizaciones integradas, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

"Para la CEG y para los empresarios gallegos es fundamental que una institución como el ICO nos visite hoy y nos explique todas las posibilidades que tiene, dado que la parte financiera y económica es fundamental. Que aporte ese granito de arena a las necesidades de las empresas desde el punto de vista económico, pues realmente es fundamental", ha esgrimido Vieites ante los medios en declaraciones previas a la reunión.

Por su parte, el conselleiro de Facenda ha asegurado que uno de los objetivos de la Xunta en el coloquio de este miércoles era trasladar cuáles son sus prioridades, "tanto en la financiación a las empresas como a la hora de explorar alguna posibilidad de colaboración con el ICO en la financiación de las empresas o, también, por ejemplo, en el área de vivienda".

En este sentido, el presidente del ICO ha hecho hincapié en que la intención de esta entidad es "seguir apostando por la financiación de vivienda social y asequible en alquiler".

"Tenemos distintas iniciativas en Galicia con las que venimos trabajando en los últimos meses y que queremos seguir trabajando al objeto de hacerlas realidad lo antes posible", ha desgranado. Asimismo, ha trasmitido el mensaje de que el ICO está en Galicia "para quedarse", ya que "quiere estar cerca del empresario gallego".

En este contexto, Corgos ha anunciado la puesta en marcha de una red de impulso al emprendimiento basada en la colaboración público-privada, una "estructura de coordinación estable" para que cualquier persona pueda acceder a "la formación, el apoyo o la financiación necesaria" para llevar a cabo su proyecto.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

En su intervención, el presidente del ICO ha compartido con los asistentes las principales líneas de trabajo que está desplegando el banco público en el marco de la Adenda al Plan Estratégico de la entidad.

Según Illueca, "estos instrumentos han sido decisivos para asegurar liquidez en momentos de máxima tensión y mantener en funcionamiento a miles de empresas, muchas de ellas gallegas".

Asimismo, ha explicado cómo está diseñada la nueva línea ICO Crecimiento, la primera herramienta 100 % digital dirigida a pymes, "permitiendo cubrir necesidades que a menudo encuentran más dificultades de financiación en el mercado, como la inversión en activos intangibles, los procesos de relevo generacional en la empresa familiar o las operaciones que requieren plazos amplios y estructuras flexibles".

Con todo, el tejido empresarial ha exigido que la financiación, pública y privada, "llegue a tiempo"; que se refuercen los canales de inversión para pymes; así como una mayor coordinación entre entidades.

Finalmente, el conselleiro ha destacado que la "solvencia financiera" de Galicia "avala a la Comunidad como polo de atracción de talento y de inversión empresarial".