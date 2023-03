Censuran que el hermano de la gerente del Sergas sea director de la patronal de hospitales privados y Rueda la respalda

"No se puede hacer un nombramiento o dejar de hacerlo exclusivamente en razón de quién es o no es tu hermano", defiende el presidente de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hospitais de Galicia (Ahosgal), patronal que agrupa a varios grupos sanitarios privados, ha nombrado como gerente a Manuel López-Pardo, hermano de quien desde agosto de 2022 es la gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo.

En un comunicado, la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) alerta de que esta situación podría suponer un "conflicto de intereses", pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al ser preguntado al respecto este jueves, ha defendido el puesto de la gerente del Sergas si su "independencia" queda "garantizada".

La AGDSP critica que la relación entre los dos López-Pardo, "rechazable desde la ética y la estética", evidencia "las estrechas relaciones" entre la Administración sanitaria y la patronal gallega de hospitales privados.

De hecho, la Asociación vincula la medida adoptada en febrero por el Sergas de flexibilizar el régimen de compatibilidades de los profesionales que trabajen en la pública y en la privada con que recientemente Ahosgal señalase que necesitaba 120 médicos más.

RUEDA RESPALDA A LA GERENTE DEL SERGAS

Preguntado sobre si ve ético la relación entre ambos responsables, el presidente de la Xunta ha respaldado a Estrella López-Pardo siempre que "quede garantizada" su "independencia" en sus actuaciones porque, "si no, no seguiría en su cargo".

"Lo que no vería ético es ninguna actuación de la gerente del Sergas ni de cualquier persona que trabaja en la Xunta que no fuera absolutamente objetiva, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluidas familiares", ha respondido.

Y es que, a juicio de Rueda, "no se puede hacer un nombramiento o dejar de hacerlo" en función "de quién es o no es tu hermano, de quién es o no es tu familiar, si queda garantizada la independencia en tu actuación".