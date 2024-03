Un centenar de mozos europeos únense en Santiago a eurodeputados para promover a participación nas eleccións

Peregrinaron até a capital galega, onde trasladaron a Francisco Millán Mon e a Nicolás González as súas preocupacións

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de mozos de España, Portugal, Alemaña, Romanía e Bulgaria chegaron este luns a Santiago, onde se reuniron co eurodeputado do PP Francisco Millán Mon e o eurodeputado do PSOE Nicolás González, no marco do debate 'Os mozos e as Eleccións Europeas', organizado polo Parlamento Europeo, para promover a participación nos próximos comicios europeos.

Os adolescentes de entre 16 e 18 anos viñan peregrinando o Camiño Francés dende Sarria, unha camiñada á que alcumaron 'Camiño Europa', e que utilizan para promover, en particular, a participación dos mozos. É por iso que o slogan desta campaña é 'Usa o teu voto'.

Neste encontro no que se promoveron os valores europeos da solidariedade e da participación democrática, os mozos fixéronlles preguntas sobre a actualidade europea e as súas preocupacións políticas e sociais aos eurodeputados. Tratáronse temas como a sustentabilidade e o cambio climático, o conflito ruso-ucraíno, o conflito israelí-palestino, a igualdade de xénero e as políticas de natalidade, entre outros.

No debate, Francisco Millán destacou que o Camiño de Santiago vive un "renacemento internacional" e que se atopa nunha "etapa extraordinaria" grazas aos Xacobeos e ao traballo da Xunta para rescatar a proxección internacional do Camiño.

Ademais, Millán declarou confiar en que a participación nas eleccións europeas de xuño sexa máis alta que a de anos anteriores, que foi do 50% de media en 2019, pois "a Unión Europea estivo durante esta lexislatura máis preto dos cidadáns e os mozos".

O eurodeputado do PP falou tamén sobre os plans de recuperación tras a covid da UE, as axudas monetarias e armamentísticas que proporcionan a Ucraína, os paquetes de sancións a Rusia e da loita contra o cambio climático, evitando un "excesivo medioambientalismo" que "non tivo en conta as necesidades do sector primario". Finalizou dicindo que "a Unión Europea non só se ocúpa de grandes temas, senón tamén de temas que afectan os cidadáns".

UNHAS ELECCIÓNS "IMPORTANTES"

Pola súa banda, Nicolás González remarcou a importancia destas eleccións, que "son importantes por ser democráticas", un aspecto "que se dá por feito, pero non sempre foi así".

Ademais, González dixo que nelas "están en xogo dous modelos", con partidos partidarios do proxecto europeo de preservar as liberdades para todos "independentemente do seu sexo, da súa cor ou de a quen amen", e con outros "contaminados por intereses nacionais e propios que nada teñen que ver cos valores da UE".

Así, o eurodeputado do PSOE tocou cuestións como o conflito israelí-palestino, o desafío climático, a autonomía enerxética e a regulación da Intelixencia Artificial, e concluíu lembrándolles aos mozos que deben "permanecer fortes e unidos fronte ás ameazas".