Un centenar de personas denuncian ante Sanidade el "decretazo" con el que abrirán los PAC los sábados por la mañana

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado este viernes ante la Consellería de Sanidade para denunciar el "decretazo" con el que el departamento sanitario pretende abrir los puntos de atención continuada (PAC) los sábados por la mañana.

Esta iniciativa, que se había valorado a finales de 2025 y se paralizó en el contexto de huelga de aquel momento, se retoma ahora de la mano de otras medidas que permitan ponerlo en marcha.

La concentración, convocada por la CIG y con el apoyo de sindicatos como CSIF y Satse, ha arrancado con una sonora pitada y cacerolada ante la sede del departamento sanitario, que han rodeado a continuación.

Portavoces de la CIG han lamentado que Sanidade "imponga unilateralmente" esta medida que, explican, modifica la jornada laboral "imponiendo guardias de 24 horas a mayores de las que ya hacemos". "Reclamamos que negocien con nosotros", apelan, recordando además que la reducción de jornada se aplica a todos los trabajadores del Sergas, pero no al personal de PAC.

"Los PAC se han convertido en el vertedero de los problemas de la sanidad pública gallega. Ahora mismo, cuando hacen falta profesionales en atención primaria, siempre acaba todo ese trabajo en los PAC", lamentan.

Insisten en afear la falta de negociación y presenten el decreto "por la puerta de atrás", puesto que la previsión que manejan es que entre en vigor en abril, y tampoco tienen esperanzas en la mesa sectorial que se celebra esta misma jornada. "Ahí tienen la obligación de informar, no de negociar", señalan.

DECRETO

Esta semana la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, matizaba que la jornada de los sábados por la mañana ya era "de facto" una jornada de atención continuada, "no de atención ordinaria". "Teniendo en cuenta esta realidad y la necesidad de cumplir con la reducción de jornada pactada en 2023, se inicia la tramitación de este decreto", declaraba.

Apuntaba además que esta tramitación no está todavía aprobada y que se trata de una medida enmarcada en los acuerdos a los que se llegó con los sindicatos y que irá acompañada de dos medidas más: por una parte, la creación de las plazas necesarias en los PAC y, "dada la falta de facultativos", un programa de voluntariedad incentivado para la realización de esas guardias en los puntos -- tal y como se había pactado también en noviembre --.

"Se plantea ahora porque ahora estamos en disposición de hacerlo. En conjunto llevamos un trimestre ya trabajando en estas medidas", aseguraba.