Un centenar de personas exigen un Estatuto Marco propio para facultativos: "Queremos negociar nuestras condiciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Algo más de un centenar de personas se han manifestado este miércoles en Santiago para exigir al Ministerio de Sanidad que apruebe un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos con el que puedan "negociar sus propias condiciones".

La marcha, que se ha iniciado en la Alameda y concluye en la Plaza de Platerías, está convocada por los sindicatos médicos gallegos O'Mega y Simega, que apoyan la huelga estatal por el estatuto prevista para este miércoles y este jueves, 15 de enero.

Un estatuto propio, ha explicado la delegada de O'Mega, María Pazo Núñez, solucionaría el "principal" problema al que se enfrenta el colectivo en cuanto a marco legislativo: "estar fuera de las mesas de negociación" al no ser el colectivo más numeroso dentro del ámbito sanitario.

"Creemos que necesitamos una representación para poder negociar directamente nuestras condiciones", ha defendido, añadiendo que su profesión presenta una serie de características "diferentes" a la del resto de colectivos, como es la responsabilidad.

En esta misma línea se expresaba esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que destacaba los atributos especiales de un colectivo de "especial relevancia".

Con todo, las reivindicaciones no solo se dirigen al departamento de Mónica García, sino también a la Consellería de Sanidade, a la que exigen mejoras salariales, regular la jornada laboral y reducirla a 35 horas, así como una apertura de negociación de la carrera profesional.

"MOMENTO CRÍTICO EN URGENCIAS"

La delegada sindical también se ha referido al "colapso" en los servicios de Urgencias de varios hospitales gallegos denunciados por múltiples asociaciones de pacientes y por los propios coordinadores de servicios de algunos centros.

Considera que Galicia vive ahora mismo un momento "crítico" y denuncia además que sea "esperable". "Es algo que pasa todos los años", ha lamentado, destacando además la "tensión" a la que se ven sometidos los profesionales sanitarios. "Hay que tomar medidas urgentes", ha defendido.

La huelga continuará este jueves, para cuando también se han convocado concentraciones a las 11.00 horas frente a los principales hospitales gallegos y centros de salud.