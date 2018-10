El Centro Dramático Galego abre temporada con la obra circense de Pistacatro 'Arnoia Arnoia', dirigida por Quico Cadaval

Publicado 09/10/2018 14:17:29 CET

Esta coproducción emplea recursos del circo para recrear el libro homónimo de Méndez Ferrín, y se representará entre el 11 y 20 de octubre

El Centro Dramático Galego (CDG) inaugura la nueva temporada de actividad pública en el Salón Teatro de Santiago, con el estreno este jueves, día 11 de octubre, del espectáculo 'Arnoia Arnoia. O circo da casa pequena', que coproduce con la compañía Pistacatro Productora de Soños.

Esta será el primero de los 12 montajes programados hasta final de año en la sede compostelana de la compañía de la Consellería de Cultura e Turismo, que también acogerá parte de las proyecciones del festival Cineuropa.

Quico Cadaval regresa al Salón Teatro como director de 'Arnoia Arnoia', que combina teatro y circo para llevar a las tablas la conocida novela homónima de Xosé Luís Méndez Ferrín, incluida en la lista de honor de la Organización Internacional para o Libro Xuvenil (IBBY).

En este escenario se podrá ver hasta el 20 de octubre, con funciones de jueves a sábados, a las 20,30 horas, los domingos, a las 18,00 horas, y pases matinales concertados con centros escolares del martes 16 al jueves 18, a las 11,00 horas. El espectáculo está recomendado para todos los públicos, a partir de los 10 años de edad.

Los espectadores interesados en profundizar en el proceso de creación y puesta en escena de esta nueva pieza de Pistacatro tendrán, además, la oportunidad de conversar al respecto con el equipo artístico en el encuentro que se desarrollará al finalizar la función de tarde del jueves 18.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la directora del CDG, Fefa Noia, y el equipo artístico y de producción de 'Arnoia Arnoia. O circo da casa pequena' han presentado este martes este vistazo al imaginario múltiple de Méndez Ferrín, pasado por la mano de Quico Cadaval.

DESARROLLO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Durante su intervención, el director de la Agadic ha resaltado que este trabajo, en la línea de coproducciones que el CDG está materializando junto a distintas formaciones artísticas, lleva asociado, asimismo, el desarrollo de residencias artísticas en el Salón Teatro.

Es el caso de Pistacatro y también el de otras dos compañías que visitarán próximamente este escenario: 'A Panadería' regresará a Santiago del 25 al 28 de este mes con 'Elisa e Marcela', tras un año de éxitos por toda Galicia; y Pablo Fidalgo ofrecerá del 2 al 4 de noviembre el estreno gallego de 'Anarquismos (polo medio da habitación corre un río máis claro)'.

Jacobo Sutil también ha enmarcado en los objetivos de la compañía pública el hecho de que 'Arnoia Arnoia' se acompañe de una serie de funciones dirigidas a escolares, al tiempo que ha destacado "el tándem Méndez Ferrín-Cadaval al servicio de un género tan versátil y con tantas posibilidades de crear afección teatral como es el del nuevo circo aplicado al teatro y, en este caso, servido por Pistacatro, compañía pionera en esta disciplina en Galicia".

SINOPSIS DE LA OBRA

Los recursos circenses son aquí claves para resolver en escena las aventuras y prodigios de esta historia, que comienza cuando Nmonadah, un adolescente de 16 años, pierde a sus seres queridos en la guerra.

A partir de este momento, se ve solo para iniciar un camino surcado de peligros, que adquieren forma de luminosos e inquietantes artistas de circo. Para regresar a su casa pequeña, deberá superar una serie de difíciles pruebas con la ayuda del amuleto Libredón y del castrón Mestre Lionel.

Ánxela Blanco, Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Álvaro Reboredo y Beatriz Rubio conforman el elenco de 'Arnoia Arnoia', que cuenta con Baltasar Patiño en el diseño de la escenografía y de la iluminación; Carlos Alonso, en el del vestuario; Xurxo Pinheiro, a cargo de la música; Rubén Vilanova, de la fotografía; Juan Gallego, de la imagen; Belém Brandido y José Expósito en la producción; y Marcos Ptt Carballido y Clara Gayo como ayudantes de dirección.

VENTA DE ENTRADAS

La venta anticipada de las localidades ya está activade en la web entradas.abanca.com y también en el teléfono 902 434 443. Los días de función podrán adquirirse en el despacho de billetes del Salón Teatro desde dos horas antes de comenzar el espectáculo.

Esta es la primera de la docena de propuestas que acogerá la sede del Centro Dramático Galego hasta finales de año y que, además de dichas coproducciónes, 'Elisa e Marcela' y 'Anarquismos', ofrecerá teatro, danza y cine para todos los públicos.

Así, el próximo día 21 el Festival Internacional de Títeres Galicreques presentará aquí el espectáculo 'El oso que no lo era', de la compañía mexicana Mano y Contramano. El 30 de noviembre, tras prácticamente un mes de proyecciones del festival Cineuropa, el circo volverá al Salón Teatro con 'Futuro animal', de la mano del Foro D10! y de las formaciones Twisting the Balance y Circo Político.

Diciembre comenzará con danza --'Toda a beleza do mundo', de María Move, los días 1 y 2--, para centrarse a continuación en el teatro --'Casquería e outras vísceras', de Xerpo Teatro, el 8 y 9--; 'Sofía e as postsocráticas', de Inversa Teatro, del 11 al 16; 'Soños', del grupo de teatro aficionado Down Lugo, el día 19; y las tres propuestas del ciclo 'Gran teatro para os máis pequenos' ('Nómade', de Xarope Tulú, el 22 y 23; 'Os fabulosos cleaners', de Malasombra, el 29 y 30; y 'Muiñada', de Galeatro, el 3 y 4 de enero)--.

Por lo que respecta a esta coproducción del CDG con Pistacatro Produtora de Soños, Jacobo Sutil ha asegurado que "las coproducciones son un método muy interesante para optimizar la gestión de los recursos públicos, dándole a las empresas capacidad para producir obras y representaciones con libertades artísticas, y usando otros medios que se ponen a disposición del CDG, medios técnicos".

Por su parte, la directora del CDG ha querido "agradecer un proyecto tan bien montado, desde una combinatoria magnifica de una compañía de teatro-circo de referencia a nivel gallego, que se junta con el talento indiscutible de un director como Quico Cadaval, para trabajar a partir del imaginario de un autor de referencia gallego como es Xosé Luis Méndez Ferrín". "Estamos agradecidos de poder colaborar con este tipo de proyectos", ha asegurado.

TEMA DE LA SOLEDAD DE LOS NIÑOS

Por su parte, Fiti Reboredo, uno de los actores de la obra, ha explicado que "'Arnoia Arnoia' habla de la soledad de los niños, nombradamente en las guerras". "Estamos viviendo un momento muy relevante con todos los refugiados que vienen de las guerras, provocadas por armas accidentales, y se puede ampliar a todos aquellos niños que, por una u otra razón, se quedan sin madre o sin padre, o viven disputas dentro de sus casas", ha apuntado.

"A través de este realismo mágico, 'Arnoia Arnoia' nos traslada a un proceso en el que pueden remontar y salir de esta basura en la que los metemos los adultos y lograr un mundo nuevo y mejor", ha señalado, y ha añadido que "es lo que nos gusta de la historia de 'Arnoia', que habla de Galicia, de nuestra tierra, que representa a todas nuestras madres, que tienen que tirar muy duro para sacar a los hijos adelante".

REACCIÓN DE MÉNDEZ FERRÍN A LA PROPUESTA

Finalmente, otra de las participantes en la parte de danza de este espectáculo teatral, Ánxela Blanco, ha incidido en que "estos gestos institucionales son importantes y se necesita que la danza siga teniendo apoyo institucional y completo", así como "presencia en los premios" culturales a nivel autonómico.

Y, por lo que respecta a la acogida de esta propuesta por parte de Méndez Ferrín, Quico Cadaval ha resaltado que "durante su infancia, fue muy importante el circo", porque "tenía lazos con el antiguo Circo Feixóo".