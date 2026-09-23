Los centros gallegos contarán con acompañamiento y formación para aplicar los nuevos programas de refuerzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP dotará a los centros educativos gallegos de apoyos específicos de acompañamiento, formación y recursos materiales para desarrollar los nuevos programas de refuerzo 'Avanza Lectura' y 'Avanza Matemáticas' al amparo del nuevo Marco gallego para el impulso educativo, aprobado este lunes en el Consello de la Xunta.

Así lo ha trasladado este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al Consello Escolar de Galicia en una reunión en la que ha presentado las líneas de acción de la Xunta ante la caída demográfica, el debate de la Ley de Educación Digital y las novedades de la Formación Profesional.

"Este marco es fruto de un proceso previo de análisis después de unos resultados de PISA que son consecuencia directa de la aplicación de la Lomloe, como ya veníamos advirtiendo de manera reiterada", ha explicado Rodríguez.

A este respecto, en declaraciones a los medios antes de iniciar la reunión, el conselleiro ha apelado a hacer "una reflexión entre todos y reaccionar". "Reaccionar ante unos datos preocupantes que no nos gustan y que, pese a ser muy malos, Galicia afortunadamente se mantiene en las tres competencias evaluadas por encima de la media de España", ha subrayado.

En este contexto, ha afeado la "inacción" del Ministerio de Educación, al que ha acusado de un "pasotismo absoluto". "El socialismo educativo incumple su propia ley", ha aseverado el titular autonómico, censurando la presencia de "currículos absurdos desde cualquier punto de vista".

En relación con la estructura territorial y laboral del sistema, el conselleiro ha explicado que el curso arranca con 4.600 alumnos menos entre Infantil y Bachillerato, "un curso que tiene una situación demográfica compleja".

En esta línea, se ha referido al acuerdo firmado en 2023 con cuatro organizaciones sindicales y su reciente adenda, que permitirá, según ha subrayado, que las aulas de Secundaria cuenten este curso con alrededor de 900 profesores adicionales, de los cuales unos 150 son especialistas en atención a la diversidad (orientadores, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica).

En el plano de la red de centros, aunque la falta de niños obligó al cierre de cuatro escuelas unitarias, Rodríguez ha valorado que la aplicación del acuerdo "ha permitido salvar 800 unidades en tres años". "Galicia tiene más de un 93% de los ayuntamientos con un centro de educación infantil y primaria, mientras España está en un 55%", ha añadido.

Asimismo, se ha referido ante el Consello Escolar a la nueva Ley de educación digital de Galicia, que este lunes inició el debate parlamentario, como el "eje vertebral para dar respuesta a los nuevos retos ante el actual contexto tecnológico ante la inteligencia artificial".

REFUERZO

Sobre los nuevos refuerzos, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que el programa 'Avanza Lectura', focalizado para 3° y 4º de Primaria, serán "cursos desde los cuáles la actividad de leer se afiance como una herramienta transversal y de aprendizaje global, que alcanza a todas las materias y no exclusivamente a las lingüísticas".

En el caso de 'Avanza Matemáticas', estará dirigido a toda la etapa de Primaria para que los alumnos "puedan consolidar conocimientos de una manera acumulativa al ancho de todo este período".

El aprendizaje de las competencias básicas se reforzará, además, con la puesta en marcha también este curso, del nuevo Programa de refuerzo educativo extraescolar para 6° de Primaria, dirigido a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades.

Ya a partir del próximo curso, el Marco gallego para el impulso educativo incluye, entre otras acciones, la implantación de una nueva materia obligatoria de Lectura y Comprensión para 1° y 2º de ESO.