Cerca de 400 personas se movilizarán este miércoles desde Ourense para unirse a las protestas agroganaderas en Madrid

Ganaderos y agricultores cargan en góndolas los tractores para trasladarlos a Madrid - MANUEL QUINTAS

OURENSE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de "400 personas" y 14 tractores se movilizarán este miércoles desde la provincia de Ourense para unirse a las protestas agroganaderas en Madrid, convocadas para este miércoles por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI), según estiman desde la organización.

El objetivo de la tractorada es trasladar el "rechazo del campo" a las "orientaciones de las políticas agrarias" y reclamar un "cambio urgente de rumbo".

Tal y como ha indicado Miguel Gómez, uno de los portavoces de los manifestantes en Ourense, desde las 16.00 horas se empezaron a cargar los tractores en un convoy de "entre 6 y 7 góndolas", que se trasladará a la capital. Desde allí, se desplazarán al punto de inicio de la manifestación, previsto en la Plaza Colón.

Gómez ha explicado que "cerca de 400 personas" --según sus estimaciones-- se trasladarán desde la provincia hasta Madrid, en distintos medios de transporte, incluyendo trenes, coches particulares y taxis, así como un total de cinco autobuses que arrancarán desde Xinzo de Limia sobre las 2.00 horas de la madrugada.

El recorrido de la manifestación comenzará cerca de las 9,00 horas de este miércoles en la Plaza Colón y tendrá como destino el Ministerio de Agricultura. Hasta allí, circularán por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, no pudiendo acceder los tractores a la calle Santa Isabel y obligándoles a continuar la marcha.

Todo ello después de que la organización recibiese el pasado viernes la resolución gubernativa en la que se prohíbe la entrada de más de 500 tractores a Madrid, modificándose así el recorrido por motivos de seguridad.

De esta forma, está previsto que a la capital lleguen cerca de 500 tractores de distintas partes de España, entre ellas también Castilla y León o Andalucía.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

En este sentido, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, consultado por medios en rueda de prensa este martes, ha trasladado el apoyo de la administración a "agricultores y ganaderos", pero ha recalcado que la ocupación de la Subdelegación del Gobierno en Ourense el pasado viernes "no fue una forma adecuada de reivindicar".

"Trasladamos nuestro apoyo a los ganaderos, clarísimamente, y estamos siempre con ellos, lógicamente, en las reivindicaciones que son justas", ha añadido Menor. Además, ha recordado que la posición de la institución "está perfectamente clara", de "total apuesta por el medio rural".

Así, el líder popular en Ourense ha señalado que "muchos alcaldes del PP" en la provincia han trasladado su apoyo a las reivindicaciones en Madrid previstas para este miércoles, y "han ayudado porque lo han pedido los vecinos".

"Mercosur sí, pero no así, sino con totales garantías, con clausulas espejo y con cláusulas de salvaguardia. Cláusulas que hagan que la competencia entre diferentes países sea justa, real y basada en las mismas condiciones", ha destacado.