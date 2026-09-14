Cesa el asesor de la Diputación de Pontevedra del vídeo de TikTok en el que se bromeaba sobre golpear a un niño huérfano

Archivo - El portavoz municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. - PP - Archivo

PONTEVEDRA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha comunicado este lunes el cese, a petición propia, de Álvaro Rodiño Tomé como personal eventual de libre designación y de sus funciones como jefe de prensa del vicepresidente primero de la institución provincial, Rafael Domínguez.

La salida de Rodiño se produce después de la polémica generada al trascender la difusión en TikTok de un vídeo en el que participaba en una pieza humorística en la que se hacía referencia a golpear con un palo de golf a un niño huérfano.

PSOE y BNG habían reclamado el cese de Rodiño por el vídeo, que subió la mujer del asesor a la red social. El Partido Socialista anunció, además, su intención de trasladar los hechos a la Fiscalía Provincial de Pontevedra ante la posibilidad de que el contenido pudiera ser constitutivo de un delito de odio.

El vicepresidente de la Diputación y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, Rafael Domínguez, ha agradecido a Rodiño el trabajo desempeñado durante los últimos años y le ha deseado "éxitos futuros" tanto en su trayectoria profesional como personal.

Antes, Domínguez se ha pronunciado sobre la controversia este lunes durante una rueda de prensa, al ser preguntado por el vídeo. El vicepresidente ha asegurado que él no habría publicado un contenido de esas características.

DOMÍNGUEZ: "ES DE MAL GUSTO, YO NO LO COLGARÍA"

"Ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que creo que es una broma que yo desde luego no colgaría. Aunque sea en el contexto de una broma creo que es de mal gusto y aunque sea un 'trend' de internet yo no la colgaría", ha señalado.

El responsable provincial ha precisado que no realiza un seguimiento de las redes sociales de todos los trabajadores de la Diputación. "Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de todos los trabajadores de la Diputación y mucho menos de la mujer, o la novia en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que el vídeo había sido retirado y que Rodiño ha pedido disculpas a quien pudiese haberse sentido "ofendido". "Me consta que ha pedido disculpas y le honra, y que se ha retirado el vídeo", ha afirmado.

OTROS ASUNTOS EN FISCALÍA

Respecto a la decisión del PSOE de trasladar el asunto a la Fiscalía, Domínguez ha cuestionado la iniciativa y ha aludido a otros procedimientos que afectan al Partido Socialista.

"Simplemente decir que acudir a la Fiscalía en el caso del Partido Socialista con todos los casos que tienen de Ábalos, de Koldo, de las joyas de Zapatero y tal... yo creo que la Fiscalía está bastante ocupada y con bastante trabajo por casos de corrupción del PSOE como para darle trabajo con un video de Internet en tono humorístico, aunque sea de mal gusto", ha declarado.

JUSTIFICACIÓN DE RODIÑO

Tras la difusión de las imágenes, Rodiño explicó que el vídeo formaba parte de uno de los formatos humorísticos habituales en TikTok --un 'trend'--, en los que la pregunta realizada inicialmente es modificada durante el montaje para generar una respuesta aparentemente disparatada o fuera de contexto.

Según su explicación, la pregunta que había respondido originalmente hacía referencia a qué haría si fuese atacado por un jabalí. Posteriormente, en la edición difundida en redes sociales, esa pregunta fue sustituida por otra relacionada con menores huérfanos.

Rodiño pidió disculpas por el resultado de la grabación y aseguró que el contenido difundido no refleja sus opiniones ni su forma de pensar.