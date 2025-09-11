La CH del Miño-Sil invertirá 3 millones en un Plan de choque postincendios para evitar la contaminación del agua

OURENSE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) invertirá 3 millones de euros en su Plan de choque postincendios para evitar que los restos de los fuertes fuegos vividos este verano en Galicia contaminen el agua.

Así lo ha señalado el presidente de este organismo, José Antonio Quiroga Díaz, esta mañana en el municipio ourensano de Carballeda de Avia, donde ha supervisado los trabajos de este plan que ya se ha puesto en marcha para tratar de avanzar todo lo posible antes de la llegada de las lluvias, que podrían arrastrar cenizas hasta ríos y embalses.

Según ha explicado, esta iniciativa se llevará a cabo durante los próximos seis meses y en ella trabajarán unas 200 personas de 20 brigadas. En la actualidad ya están operando cerca de 60.

Con una inversión de 3 millones, la principal prioridad actual es evitar que los restos de los incendios lleguen a las zonas de captación de agua, por lo que se crearán barreras para evitar que las cenizas caigan laderas abajo.

Después, se pondrá el foco en las zonas de peligro de inundación, "para evitar sorpresas" cuando lleguen las lluvias. A partir de ahí, se tratará de llegar a todos aquellos lugares donde sea posible, según han subrayado.

José Antonio Quiroga ha recordado que la Confederación solo tiene competencia en las zonas de dominio público hidráulico, por lo que ha pedido al resto de administraciones, en concreto a la Xunta, colaboración para que intensifique sus labores y evitar que las cenizas lleguen al agua.

"Nuestra competencia está en los ríos. Las cenizas no salen de los ríos, salen de los montes", ha apuntado ante los medios de comunicación, añadiendo que la Confederación también desarrollará una segunda fase de este plan de "mantenimiento" y de repoblación de vegetación cerca de los cauces de los ríos.

El presidente de la Confederación ha asegurado que sí existe coordinación con la Consellería de Sanidade con todo aquello que respecta con la calidad del agua, pero "falta mucha coordinación" con otros departamentos autonómicos, ha denunciado.

En la misma línea ha hablado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, que ha criticado la ausencia de "noticias" sobre que la Xunta va a invertir en prevención y en restauración del monte tras los incendios.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo gallego que aplique medidas en sus brigadas, que "dieron todo su trabajo" durante la "crisis" de los fuegos, pero ahora necesitan "planificación, mejores salarios" y seguir trabajando en invierno para detener los fuegos antes de que ocurran.