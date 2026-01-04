Cientos de personas se concentran en Vigo para "condenar" el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Concentración en Vigo en solidaridad con Venezuela - AGABO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este sábado ante el Consulado de Venezuela en Vigo para condenar el ataque perpetuado por Estados Unidos a diferentes puntos de Venezuela, que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) convocó la concentración para "condenar el ataque" y realizar un llamamiento "por la paz". La convocatoria fue secundada por BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.

Según han estimado, participaron en el encuentro alrededor de 400 personas, además de representantes políticos del Ayuntamiento de Vigo, la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, y el parlamentario, Néstor Rego, entre otros.

Durante la cita, se realizó la lectura de un manifiesto, con el objetivo de "sumar la voz de todas las personas indignadas por el ataque brutal" cometido por las fuerzas militares estadounidenses con "violencia y el secuestro del presidente".

Según expone el texto, difundido a los medios de comunicación, el ataque ha sido "un acto de guerra que desafía incluso la ley de su propio país, contraria a cualquier intervención con armas que no fuese previamente autorizada por la Cámara de Representantes".

"Una agresión armada que ocupa ilegalmente las aguas territoriales de Venezuela luego de haber ejecutado 109 asesinatos con bombas incendiarias contra embarcaciones ligeras de trabajo a las que se les acusó sin pruebas de contrabando de narcóticos", señala.

Este, indican, es un hecho que "no tiene precedentes y atenta contra cuanto principio existe del derecho internacional y la soberanía de los pueblos". Así, han subrayado que cualquier persona "con humanidad" tiene "el deber cívico y moral de condenar este acto criminal".

En este sentido, han apuntado que el ataque "viola la carta de la ONU al vulnerar el artículo que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado". "Estamos delante de un peligroso precedente para la seguridad global y regional", enfatizan.

Además, han destacado que es la "culminación violenta" de una estrategia de "dominación imperialista, una guerra por los recursos" y un "intento claro por apoderarse de las riquezas naturales" de Venezuela.

Por todo ello, han enviado un mensaje "claro y firme" de solidaridad con el país; rechazando la intervención militar; defendiendo el derecho a la soberanía de los pueblos y la paz, y exigiendo la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, así como la reiterada de los militares estadounidenses de las aguas del Caribe.

LUGO

En Lugo, la asociación VeneLugo reunió a cerca de un centernar de personas en una concentración "pacífica" en la Praza Maior. Allí, se leyó el mensaje publicado por la líder de la oposición, María Corina Machado, a modo de manifiesto y se gritaron distintas consignas como "Viva Venezuela" y "Fuera Maduro".

Según ha expresado la presidenta de la asociación, Karin Mago, a Europa Press, el objetivo era "poder desahogarse". "La gente estaba muy nerviosa con la incertidumbre y bueno todavía la incertidumbre la tenemos después de la rueda de prensa de Trump las cosas ahora no se ven tan claras como pensábamos que iban a estar", ha explicado.

De esta manera, algunos asistentes estaban "efusivos y esperanzados" y otros en cambio llegaban "algo decepcionados" después de que el presidente estadounidense afirmase que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta que se decida un sustituto aceptable.