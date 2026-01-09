Cientos de personas reclaman en Vilalba una atención sanitaria "digna" con respaldo político unánime

Concentración ante el centro de salud de Vilalba (Lugo) por una atención sanitaria digna - CONCELLO DE VILALBA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este viernes en Vilalba (Lugo) ante el centro de salud de la localidad para reclamar una atención sanitaria "pública, digna y de calidad".

La cita la ha convocado el propio Ayuntamiento, que cifra en alrededor de 500 los asistentes a una concentración que ha contado con el respaldo unánime de los cuatro grupos políticos de la Corporación municipal.

Además de agradecer el respaldo vecinal, desde el Ayuntamiento avanzan que seguirán reclamando soluciones a las administraciones competentes y "defendiendo un derecho fundamental como es la salud".