Cierran el túnel de María Pita, en A Coruña, tras quedarse encajado un autobús de viajeros

A CORUÑA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un autobús de viajeros ha quedado encajado este lunes en el túnel de María Pita, lo que ha obligado a su cierre hasta reparar los daños, según ha informado a Europa Press la Policía Local.

En concreto, han explicado que, pese a existir un gálibo que lo impedía, el autobús, de servicio discrecional, entró por la avenida do Porto para ir en dirección a As Atochas, pese a no poder.

Los hechos se produjeron poco antes de las diez de la mañana. Posteriormente, se logró sacar al vehículo aunque el túnel sigue cerrado a la espera de reparar los daños.