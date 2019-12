La CIG asegura que las plazas de pediatría de Verín no se cubren por el "retraso" en la publicación de las listas

Publicado 13/12/2019 12:22:21 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La CIG Saúde ha asegurado que las plazas de pediatría del Hospital comarcal de Verín, en Ourense, no se cubren porque el Servizo Galego de Saúde (Sergas) lleva un "retraso" de "ocho meses" en la publicación de las listas.

En un comunicado remitido a los medios, la CIG ha exigido la "inmediata publicación" del listado provisional del personal licenciado sanitario de hospital convocadas en el marco del pacto de selección temporal del Sergas, publicado en el DOG el 18 de diciembre de 2018.

El sindicato nacionalista ha recordado que en el DOG del 23 de abril de 2019 se publicó la resolución del Sergas por la que se inicia el plazo para la inscripción del personal facultativo del hospital en esas listas de selección temporal. "Transcurridos más de ocho meses, el Sergas ni siquiera publicó la lista provisional de admitidos", ha indicado.

En estas listas de contratación puede haber pediatras para ser contratados por el Sergas pero, según denuncia la secretaria nacional de CIG Saúde, María Xosé Abuín, "la parálisis de esta administración impide resolver casos como el de Verín".

SI SE PUBLICAN LAS LISTAS, SE PODRÍA "CONTRATAR"

"Si las listas estuvieran publicadas y supiesen cuanto personal facultativo de pediatría hay se podría proceder a su inmediata contratación para cubrir las plazas vacantes de centros más deficitarios o de difícil cobertura, como es este caso", ha indicado.

Abuín denuncia que continuamente "ponen como excusa que no hay personal pero cuando hacen una oferta de empleo, después no se publican las listas y no se pueden cubrir las plazas".

Además, la sindicalista ha recordado que, por el hecho de estar en diciembre sin que se publicasen las listas provisionales, que tienen un plazo legal de reclamaciones, aún se demoraría más la publicación de las definitivas y su entrega en vigor.

Por todo ello, el sindicato ha denunciado la "negligencia" del Sergas y exige la "inmediata publicación" para que ni Feijóo, ni el PP ni Sanidade "se sigan escudando en que no hay plazas para solucionar la intolerable situación que se vive en Verín".