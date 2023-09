La CIG censura que los nuevos concursos de evacuación de transición justa dejen fuera a As Pontes y Meirama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha censurado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dejen fuera a las localidades gallegas de As Pontes y Meirama de la nueva orden reguladora para la concesión de nueva capacidad en los nudos de transición justa.

En un comunicado remitido a los medios, la central nacionalista explica que estos nudos, que tendrán concurso de evacuación, afectan a las centrales de carbón térmicas de Velilla (Palencia), Lada (Asturias), La Robla (León), Andorra (Teruel) y a la central nuclear de Garoña (Burgos).

La CIG explica que, en una primera fase, el concurso afectará a 1.320 MW, de los 4.700 MW que tienen disponibles estas centrales ya cerradas. Además, destaca el caso de Andorra, que ya tuvo un concurso de evacuación y ahora podrá optar a otro nuevo con otros 100 MW.

El sindicato señala que en estos concursos las empresas competidoras deben presentar proyectos de energía renovable pero también iniciativas industriales con compromiso de creación de empleo en las localidades afectadas y, además, formalizar un aval sobre el resultado del concurso que, de no cumplirse los compromisos, perderían. Así, indica que las garantías por cada MW que va al concurso está en los 160.000 euros.

Así las cosas, el sindicato asegura que "sorprende" el anuncio del MITECO) y critica que en la reunión del pasado 7 de septiembre en Madrid el departamento estatal dijese que las centrales de carbón de As Pontes y Meirama no tendrían ningún concurso de evacuación al "no tener MW disponibles después de su cierre", unos criterios técnicos que la CIG asegura que "no son asumibles ni creíbles".

La central nacionalista sostiene que este anuncio del MITECO deja "fuera de juego" al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. En concreto, la CIG asegura que el también secretario xeral del PSOE gallego dijo en el pleno municipal del pasado 14 de septiembre que "ni Velilla ni La Robla iban a tener concurso" para "intentar darle cobertura política a la posición" del ministerio. "Queda claro que su conocimiento en el tema es bien escaso", señala.

"En definitiva, ni el MITECO, ni el PSOE gallego, ni ninguna otra institución son capaces de explicar por qué las dos centrales gallegas de As Pontes y Meirama quedan sin concurso de evacuación y, por lo tanto, sin una garantía de plena reindustrialización", ha indicado.