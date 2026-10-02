La CIG convoca huelga en el comercio de alimentación de Lugo ante la "falta de avances" en la negociación del convenio

LUGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha convocado una jornada de huelga en el comercio de alimentación de la provincia de Lugo para el próximo 10 de octubre ante la "falta de avances" en la negociación del convenio colectivo y ante la "rotunda negativa" de la patronal de asumir ninguna de las reivindicaciones sociales.

En un comunicado, el sindicato ha animado al conjunto del personal del sector a secundar el paro y a participar en la manifestación convocada a las 11.00 horas en el Hiper Froiz de Montero Ríos de Lugo.

"No a todo. Así se resume la postura que la patronal del comercio de alimentación, liderada por Gadis y Froiz, está manteniendo en la negociación del convenio provincial de Lugo, después de atrasar deliberadamente la constitución de la mesa para renovar el marco regulador", ha criticado la CIG.

Según el secretario comarcal de la CIG-Servizos, Xosé Paz, se les está tratando como "trabajadores de segunda", recordando que el convenio de Lugo es el "peor pagado" de toda Galicia, "con una disparidad en las retribuciones que llega a los 200 euros al mes", asegura.

Para acortar estas diferencias, la CIG reivindica un convenio a dos años con un incremento salarial del 14% para 2026 y del 5% para 2027. "No se trata de ninguna petición disparatada. El pasado año, estas mismas empresas firmaron en Ourense un convenio con una subida del 12% para 2025 y del 6,3% para 2026. Pero aquí, Gadis y Froiz nos quieren meter en el vagón de cola con un convenio a cuatro años con subidas miserables del 3,5% para 2026, 2,5% para 2027 y del 2% para 2028 y 2029", lamenta Paz.