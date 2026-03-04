La CIG convoca una manifestación exclusiva para mujeres este 8 de marzo y llama a la "acción combativa"

Representantes de la CIG en rueda de prensa - JULIO PÉREZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

La CIG ha convocado una manifestación exclusiva para mujeres en Santiago de Compostela para conmemorar este 8 de marzo, además de llamar a la "acción combativa" que, según la central, debe trasladarse durante todo el año a los centros de trabajo, a las urnas y a la negociación colectiva, entre otros ámbitos.

"Queremos poner en la calle el feminismo de clase y el feminismo de país, el feminismo gallego hecho desde Galicia para Galicia", sostiene la integrante de la comisión de mujeres de esta organización sindical, Esther Mariño.

Entre otras reivindicaciones, con la marcha que saldrá a las 11,30 horas desde la estación intermodal, la CIG denunciará las dificultades de las mujeres jóvenes para alcanzar unos empleos acordes con su formación, discriminación en la administración pública y el "desmantelamiento" sobre el sistema educativo y de sanidad pública, que repercute en las condiciones de trabajo y la falta de perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

También reclamará mejora de permisos y licencias que se adapten a los nuevos sistemas de familia y que den protección a la maternidad y a la conciliación. Además, este año, la central pone el foco en el acoso laboral pues, a pesar de "avances", advierte de que los protocolos en las empresas no se llevan a cabo y no hay una concienciación "suficiente" que haga que se actúe con "eficiencia" y "celeridad".

SITUACIÓN LABORAL

La responsable del gabinete de economía de la CIG, Natividad López, ha advertido de que el 40% de las trabajadoras en Galicia percibió en 2024 ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 28% de los hombres, según datos de la Agencia Tributaria.

La representante de la organización ha mostrado una gráfica conocida como la "tijera", en la que se observa que a medida que aumentan los ingresos el peso de los hombres gana fuerza.

De hecho, la mayor diferencia se produce en los ingresos superiores a diez veces el SMI, donde el 80% de los que perciben esta cifra son hombres, mientras que el 20% restante son mujeres.

Por otro lado, la organización sindical sitúa la brecha salarial en el 17,7%. De esa diferencia, 7,2 puntos responden a factores estructurales como la actividad económica o la categoría profesional, mientras que 10,5 puntos están vinculados a la parcialidad y temporalidad en la contratación.

Según el informe, en el segundo trimestre de 2025, el 75,5% de las personas ocupadas a tiempo parcial eran mujeres. Además, la tasa de temporalidad femenina supera en 14,4 puntos a la masculina y se ha incrementado respecto a 2024.

En cuanto a la parcialidad por cuidados, la CIG sostiene que el 21% de las mujeres ocupadas alega esta causa frente al 6,3% de los hombres (25.300 mujeres frente a 2.500 hombres). Asimismo, el 22% de las mujeres inactivas señalan las labores del hogar como motivo principal, frente al 4,8% de los hombres.

Finalmente, en materia de pensiones, los datos reflejan que la cuantía media en 2024 fue de 883 euros mensuales para las mujeres frente a 1.317 euros para los hombres, lo que supone una diferencia del 33% (434 euros menos).