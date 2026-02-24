La CIG convoca otra huelga en Atención Primaria para el 12 de marzo ante la "situación límite" del sistema

Archivo - Concentración de la CIG con motivo de la huelga en Atención Primaria. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde ha convocado una huelga en Atención Primaria para el 12 de marzo ante la "situación límite" del sistema y, critican, ante la "falta de soluciones" de la Consellería de Sanidade.

Este paro es el segundo convocado para marzo, sumándose a la huelga anunciada para el 2 de marzo por el sindicato médico O'Mega, que también denuncia la "sobrecarga" en el servicio de Primaria.

Precisamente, trabajadores de este servicio se han concentrado este martes ante centros de salud y PAC de toda Galicia para "exigir medidas que garanticen las calidad asistencial y unas condiciones laborales dignas".

La secretaria nacional de la CIG-Saúde, Ana Lestón, ha advertido que la Atención Primaria está en "un proceso de deterioro continuado porque no se adoptan medidas estructurales y por la inacción de la Consellaría ante las demandas del personal y las necesidades de la ciudadanía".

El sistema está marcado, ha denunciado, por la "sobrecarga asistencial, la carencia de profesionales, la burocratización del trabajo y la precariedad organizativa".

"Desde el ámbito sindical llevamos meses reclamando actuaciones urgentes y concretas, pero la respuesta de la Consellería es crear nuevos grupos de trabajo sin medidas reales ni plazos de aplicaciones. Esto evidencia que no hay voluntad para resolver los problemas estructurales de la Atención Primaria y garantizar un servicio público de calidad". ha lamentado.

Por ello, Lestón ha reiterado la necesidad de limitar las agendas asistenciales, incorporar más personal en todas las categorías profesionales, eliminar la burocracia innecesaria y definir ratios adecuadas en las áreas administrativas y asistenciales. También ha instado a solucionar los problemas con los cómputos de las jornadas, la carga asistencial y "la falta de planificación funcional" en la atención continuada y en los PAC.

Sobre la propuesta de Sanidad de crear grupos de trabajo, ha recordado que durante años el Consejo técnico de Atención Primaria ya hizo esa labor contando con la participación de profesionales de este ámbito, ya se habían definido las carteras de servicios de las distintas categorías y se habían aprobado conclusiones de mejora del sistema, "que ahora quedan en el cajón para volver a abrir nuevos grupos, que no hacen más que retrasar la aplicación de las medidas que se necesitan".