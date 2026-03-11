La CIG denuncia "falta de diálogo" de Sanidade y critican no contar con comité de huelga para su paro del jueves

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG denuncia públicamente la actitud "irresponsable y profundamente antidemocrática" de la Consellaría de Sanidade que, en la víspera de la huelga convocada en la Atención Primaria para este jueves 12 de marzo, continúa sin convocar al comité de huelga correspondiente "ni establecer ningún espacio real de diálogo con la representación mayoritaria del personal", según denuncian.

La central nacionalista anima a todo el personal de los centros de salud y PAC a secundar la huelga y a participar en la movilización que a partir de las 11.00 horas recorrerá el perímetro de la Consellaría de Sanidad3 (en el complejo administrativo de San Lázaro).

Tal y como recogen en un comunicado, para la secretaria nacional de la CIG-Salud, Ana Lestón, esta actitud "demuestra una vez más el desprecio de la Consellaría por la representación legítima de las personas profesionales de la sanidad pública". "No solo ignoran las organizaciones sindicales que representan el personal, sino que también ignoran deliberadamente la situación límite en la que se encuentra la Atención Primaria", lamentan.

Advierte que la Atención Primaria vive una crisis "profunda y prolongada" con profesionales "bajo una sobrecarga asistencial insoportable, la falta estructural de personal, el aumento constante de la burocracia y la ausencia de una planificación real por parte de la administración".

"Esta situación lleva años deteriorando la calidad asistencial y las condiciones laborales, sin que la Consellaría ofrezca soluciones efectivas ni medidas estructurales que reviertan el colapso del sistema", denuncia Lestón.

Entre las principales reivindicaciones del sindicato se encuentran la limitación de las agendas asistenciales y la reducción de la sobrecarga de trabajo, la incorporación de más personal en todas las categorías profesionales, la eliminación de la burocracia innecesaria, la definición de ratios adecuadas de profesionales y una planificación real de la organización de los centros de salud y de los PAC, además de medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario público.