CIG-Ensino anuncia jornadas de huelga para el 28 y 29 de octubre si la Xunta "no accede a negociar mejoras laborales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino ha anunciado dos nuevas jornadas de huelga para el 29 y 29 de octubre si la Consellería de Educación "no accede a negociar mejoras laborales para el profesorado".

Tal y como ha trasladado la central sindical en un comunicado, tras el "éxito" de la huelga docente y de la manifestación del pasado 25 de septiembre y ante la "inacción y el inmobilismo" de la Xunta, la CIG le ha remitido un escrito al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez González.

En dicho documento, se le ha solicitado la apertura de una negociación en la que poder "poner encima de las mesa las verdaderas demandas del profesorado". De no producirse, "se intensificarán las movilizaciones".

La CIG ha señalado algunos cambios realizados por el Gobierno gallego, entre los que se encuentran la instrucción de que los centros de infantil y primaria subieran las vacantes existentes el propio día 1 y el inicio de los llamamientos el día 3; la inclusión de las vacantes PROA+, o la adjudicación antes de la manifestación del día 13 de más de 1000 vacantes, "muchas de ellas a media jornada", entre otras.

No obstante, son medidas "totalmente insuficientes" con las que la Administración "trató de contrarrestar las protestas de los centros y de las familias por la falta de personal, sobre todo para atender a la diversidad".

Por ello, ha convocado dos días de huelga, consensuadas con el sindicato STEG, que tienen como objetivo "forzar a la Consellería a abrir esas negociaciones". Entre los puntos que demandan, ha recordado, esta la bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del curso 26/27; la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012.

También, medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad; un plan real de eliminación de burocracia; mejoras retributivas; la reducción de la jornada laboral a partir de los 55 años y la recuperación de las licencias por formación retribuidas.

La central sindical ha asegurado que desconvocará estas y otras acciones que tiene previsto llevar a cabo si la Consellería da "pasos veraces" que puedan plasmarse en los presupuestos para el próximo año, que se van a debatir y aprobar en el Parlamento gallego en el mes de diciembre.

Con todo, la CIG ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales, especialmente a las tres que firmaron el Acordo de Melloras, a que se sumen a estas movilizaciones y "defiendan la voluntad mayoritaria" del profesorado, "tal y como se escenificó el pasado día 25 de septiembre".