El cineasta Ángel Santos reivindica la "pausa" y su Galicia natal en 'Así chegou a noite': "No me interesa el exotismo"

Archivo - El director Ángel Santos - MARIO LLORCA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Ángel Santos (Pontevedra, 1976) presenta su nuevo largometraje, 'Así chegou a noite', tras una pausa de una década. Un proyecto realizado íntegramente en su tierra natal, Galicia. "No me interesa el exotismo, me gusta explorar en un territorio pequeño, que en realidad tienes al lado e igual desconoces", ha manifestado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Santos y sus dos protagonistas, la escritora y creadora escénica Violeta Gil (Segovia, 1983) y el actor Denis Gómez (A Coruña, 1978), han conversado sobre la cinta.

La película, que se estrenó esta semana, gira alrededor de la historia de un escultor que establece su taller en una zona apartada de la costa gallega, y se aisla de su entorno, hasta que la visita de su antigua amante le hará reflexionar sobre su aislamiento.

"Suelo trabajar a partir de lugares y luego voy trabajando la narración de la película, no al revés. Hay unas localizaciones y de ahí surge la película un poco. Además, una de las primeras notas que tomé tenía que ver con el deseo de desconexión y el no tener un arraigo y poder estar en cualquier sitio", ha relatado Santos.

La cinta, de todo pausado, juega con el silencio, como si se tratase de un protagonista más. Así, los primeros minutos de la cinta, con ausencia de diálogo, funcionan "de alguna manera" como una prueba para el espectador. Para el director "si no hubiese silencio, no sabría como sería la llegada de la palabra", ya que "el uno necesita del otro".

En esta línea, Violeta Gil ha ampliado señalando que el silencio genera más incomodidad que antes y "hay que intentar volver a entrar en él". A mayores, Denis Gómez confiesa que se pregunta que pasará cuando se vea la película en casa, ya que en los cines "hay menos riesgos de coger el móvil". "¿Seremos capaces de aguantar esos minutos sin diálogo a pesar de los 10.000 estímulos externos?", se ha cuestionado.

En tiempos de 'scroll' en las redes sociales, Santos ha apostado por "otro tempo", en el que se acompaña al protagonista en su vida solitaria. "Me parecía que lo más honesto era estar en ese lugar con él", ha indicado.

"No tenemos que concentrarnos en hacer trabajos que tengan un gran impacto de primeras, sino que hay trabajos que se hacen para que se vayan desarrollando en el tiempo", ha manifestado Violeta Gil, señalando que "lo bonito del cine" es recuperarlo a lo largo de los años.

HABLAR DE LO CERCANO

Ángel Santos ha apostado por grabar la cinta íntegramente en Galicia, una decisión que se debe su interés por "explorar en un territorio pequeño y hablar de lo cercano". "No me interesa tanto el exotismo como director", ha trasladado.

Por eso, ha escogido la provincia de Pontevedra como el núcleo de la grabación. Un lugar "muy turístico", pero "fuera de temporada". Una cara B en la que se muestran los paisajes detrás de la playa, como pueden ser zonas industriales o rurales.

Además, el territorio también gana presencia en la oscuridad. La noche le da nombre a la película y representa un lugar en el que el protagonista "se cuestiona muchas cosas". "Tiene que ver con esa idea de disolverse un poco en la noche, de convertirse un poquito en fantasma", ha apuntado.

Los ensayos de los diálogos duraron alrededor de un mes, un tiempo en el Denis Gómez "se reencontró un poquito consigo mismo". Afirma que es una persona "más íntima y le encanta habitar los silencios" y es algo que en su profesión "no esta acostumbrado a hacer".

Por su parte, la poeta y performer ha admitido que le fue más difícil sostener la emoción y fragilidad durante el rodaje que entender el personaje, ya que participar en una película fue una experiencia nueva para ella.

"SIEMPRE HAY QUE ABRIR PREGUNTAS"

Con cariz intimista y un final que dará que hablar, el director gallego ha asegurado que "siempre hay que abrir preguntas y dejar las respuestas para cada uno". "Sería un poco triste ver una película que te dice, vale, el puzzle se resuelve así", ha apuntado.

Preguntados sobre que tipo de conversación les gustaría generar con la cinta, Gómez ha trasladado que quiere que el espectador se debata un poco en la comprensión de ambos personajes y que en las crisis "hay que acompañar".

"Me gustaría que brindase la posibilidad de tomarnos tiempo y no sentir la presión de tomar decisiones certeras, de permitirnos dudar de permitirnos cambiar de opinión, que parece que uno tiene que tener las opiniones muy claras acerca de todo y no cambiarlas", ha reflexionado Gil, apelando a no atender todo el tiempo a las "expectativas" acerca de lo que tiene que suponer una vida hoy.

Por su parte, Santos ha añadido que le gustaría que los espectadores salgan del cine reflexionando sobre sí mismos, el silencio y como relacionarse con la palabra y la emisión. "Esos personajes están construidos pensando en su verbo y en su silencio", ha expresado.

ESCENA AUDIOVISUAL GALLEGA

'Así chegou a noite' se enmarca en una oleada de cine gallego que está despuntando a nivel nacional. Tras recibir el premio a la Mejor Dirección en la Sección Oficial Internacional de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) 2025, Santos ha puesto en valor el panorama audiovisual de la Comunidad.

"El cine gallego ha conseguido una potencia interesante teniendo en cuenta que partimos de unas limitaciones presupuestarias comparadas con otro cine, pero creo que hemos sabido poner en valor lo estético y lo filosófico", ha subrayado.

En lo que respecta a su futuro, ha asegurado que no sabe cuál será su próximo paso. "Yo soy muy lento", ha bromeado, afirmando que hay un deseo o voluntad, pero "todavía tiene que encontrar el lugar desde dónde hacerlo".