La cineasta Carla Simón, primera galardonada en el Premio de Cinematografía Novos Cinemas en Pontevedra

PONTEVEDRA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora y guionista Carla Simón es la primera galardonada en el Festival Novos Cinemas de Pontevedra, que celebra su décimo aniversario con la inauguración del Premio de Cinematografía, enfocado a "destacar miradas singulares y comprometidas con el lenguaje cinematográfico".

Tal y como ha trasladado la organización del certamen en un comunicado, el galardón busca "reconocer la implicación autoral", el "riesgo creativo" y la "coherencia ética y estética" que marcan una cinematografía "viva y transformadora".

Así, el premio se entregará a Simón el próximo martes 2 de diciembre, en un acto abierto al público a las 12:30 h en el Teatro Principal de Pontevedra, por una obra "personal ética y sensorial" que "encarna el espíritu del festival" al "interpelar, emocionar y abrir nuevas formas de comprender el mundo".

Según ha recalcado el festival, Simón destaca por un estilo "naturalista" y enfocado en "historias íntimas sobre la familia y la memoria", así como por una trayectoria marcada por el reconocimiento en certámenes como Cannes, Premios Goya, Premios Feroz, Oso de Oro en el Festival de Berlín o el Premio Nacional de Cinematografía.