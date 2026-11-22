Fotograma de 'Chronovisor', de Jack Auen y Kevin Walker, reconocida como Mejor Película en Cineuropa 40. - CINEUROPA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Chronovisor', el primer largometraje conjunto de los cineastas estadounidenses Jack Auen y Kevin Walker, se ha convertido en la gran triunfadora de la 40ª edición de Cineuropa al obtener el premio a Mejor Película de la Sección Oficial y el Premio Especial del Xurado Novo, que a su vez ha concedido su máximo reconocimiento a 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski.

Estos galardones se han dado a conocer en la gala de clausura celebrada el sábado, que incluyó también la entrega del Premio Cineuropa 2026 al productor gallego Felipe Lage, en reconocimiento a su trayectoria, y el estreno en Galicia de 'As augas', primera película como guionista y directora de la actriz Ledicia Sola. Sin embargo, al festival todavía le queda una última jornada de proyecciones este domingo, 22 de noviembre.

Según la organización, el doble reconocimiento a 'Chronovisor' sitúa a la película como la "gran protagonista" de una edición "dedicada a cambiar la mirada del espectador". Entre ellos, ha recibido el principal premio del jurado de la Sección Oficial --con 12 títulos a competición--, que está integrado por la escritora Lucía Solla, el crítico e historiador cinematográfico Angel Quintana y el director de la Cinemateca Suíza, Frédéric Maire.

El premio a Mejor Dirección ha recaído en Ah Biao por 'Bian Jing (Border)', ambientada en una explotación minera del norte de China; y el Premio a Mejor Guion ha ido para Claudia Schaefer, Jee-Un Kim e Sun-Ju Choi por 'Staatschutz (Prosecution)', de Faraz Shariat, que aborda la lucha contra las redes de extrema derecha y la violencia racista en Alemania.

En el apartado interpretativo, el premio a Mejor Interpretación ha sido concedido 'ex aequo' a Caique Copque, por 'A Margem do Rio', y a Chen Emilie Yan, por 'Staatschutz (Prosecution)'. Ítalo Martins, también por 'A Margem do Rio', ha recibido el premio a Mejor Interpretación Secundaria.

PREMIOS DEL XURADO NOVO

Por su parte, además del Premio Especial a 'Chronovisor', el Xurado Novo ha escogido como Mejor Película a 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, de la que ha destacado su puesta en escena "sobria precisa" para abordar las heridas de guerra y las fracturas de una familia en la Alemania dividida de 1949. Su protagonista, Hanns Zisclher, ha sido considerado como Mejor Interpretación Principal.

El premio a la Mejor Dirección ha ido para Jane Schoenbrun por su apuesta por "nuevas posibilidades" del lenguaje cinematográfico en 'Teenage Sex and Death at Camp Miasm'; y Mike Leigh ha recibido el de Mejor Guion por 'Tender Loving Care'. Además, las gemelas Ekaterina y Sofia Stanina han sido reconocidas 'ex aequo' por su trabajo conjunto en 'Nina Roza'.

El Xurado Novo de esta edición, cuyos premios son de carácter honorífico, ha estado integrado por Andrea Villar Veiga, Iago Lorenzo Rivas, Inés Costado Afonso, Jesús Graña Malvido y Martina Lois Cuns.

ÚLTIMA JORNADA

Cineuropa 40 afronta este domingo la última jornada del festival, en el que todavía queda por decidir el Premio del Público, que se concede en base a las valoraciones realizadas por los asistentes al finalizar cada proyección.

Las últimas siete sesiones programadas están repartidas entre el Teatro Principal y el Salón Teatro, las únicas sedes que continúan en funcionamiento durante este último día. El público aún tiene la posibilidad de ver películas como 'Soudain (All Of a Sudden)', de Ryusuke Hamaguchi; 'Coward', de Lukas Dhont, y 'Kvinde Ukendt (Woman Unknown', de May el-Toukhy.