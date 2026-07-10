La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago se normaliza tras repararse la incidencia en O Irixo

Archivo - Varias personas en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España). Ha sido restablecida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense, tras permanecer cortada desde las 13,45 horas por un incendio en las - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela se ha normalizado en la mañana de este viernes tras finalizar los trabajos de reparación de la incidencia registrada el pasado miércoles en O Irixo.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, la avería registrada al quedar enganchado el patógrafo de un tren Avlo en la catenaría y que afectó a la electrificación ha quedado solucionada a las 5,24 horas de esta madrigada.

Este incidente, conforme señaló Adif, provocó que durante parte de la jornada del miércoles y todo el jueves la circulación entre Ourense y O Irixo se tuviese que realizar por vía única, lo que provocó retrasos en diferentes trenes y alguna cancelación.

Mientras que en la madrugada del jueves se consiguió retirar el tren averiado para posteriormente acceder a la infraestructura dañada, los trabajos han finalizado en la madrugada de este viernes.

De este modo, se espera que a lo largo de este viernes los servicio ferroviarios operen con normalidad, después de dos jornadas con retrasos y cancelaciones.