La circulación de trenes entre Lugo y Ourense reabre este viernes tras repararse los daños causadas por un incendio

Efectos del incendio de Larouco, a 11 de septiembre de 2025, en Ourense, Galicia - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense quedará restablecida desde este viernes tras permanecer cerrada a causa de los daños causados en la infraestructura por un incendio el pasado 18 de septiembre.

Según ha informado Adif, una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura, la circulación quedará abierta desde primera hora de la mañana, incluido el servicio comercial,

Asimismo, Renfe ha comunicado que los daños de la infraestructura causados por el fuego ya han sido reparados, por lo que se restablece el servicio entre Ourense, Monforte de Lemos, Lugo y Ponferrada.

Hasta el momento, la entidad había establecido un Plan de Transporte Alternativo por carretera para prestar servicio a los viajeros afectados por el incendio.