Ciudadanos alcanza en Galicia el centenar de agrupaciones y 7.000 inscritos, en un crecimiento del "200 por cien"

Actualizado 10/10/2018 16:25:53 CET

La líder de Cs en Galicia, Olga Louzao, defiende una oposición "constructiva" y afea al portavoz de En Marea, Luís Villares, que vinculase la situación de Galicia con los "suicidios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La formación de Ciudadanos en Galicia ha superado los 7.000 inscritos y ha consolidado cerca de cien agrupaciones, con un crecimiento del "200 por cien" este último año, con la perspectiva de obtener representación en ayuntamientos de las cuatro provincias y en las siete grandes ciudades en las próximas elecciones municipales.

Así lo ha transmitido la portavoz en Galicia de Ciudadanos, Olga Louzao, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha avanzado que a las 60 agrupaciones existentes se prevé que se sumen otras 30 este mes. Entre otras localidades, la formación presentará este mes sus agrupaciones en Outeiro de Rei, Monforte, Coristanco, Carballo o Pereiro de Aguiar, entre otras.

Las nuevas incorporaciones, cerca de "200 al mes" no proceden, en su mayor parte, del PP, según ha precisado, sino que se trata de personas que no tenían vinculación directa con la política como militantes. Los inscritos, ha aclarado posteriormente la formación, son de media en torno a unas 50 personas que se afiliarían al mes y otras 150 que serían simpatizantes --se registran, aportan sus datos y manifiestan su apoyo al partido pero no abonan cuota--.

Aunque Olga Louzao ha admitido que Ciudadanos comenzó su implantación en Galicia un poco más "tarde" que en otros territorios, ha defendido que se persigue que sea "un partido fuerte y unido", lejos de "la falta de liderazgo o con las disputas internas" de otras formaciones.

Una presencia en Galicia que Louzao espera que tenga traslación en las corporaciones locales, tras los comicios de 2019, en los que aspira a que su "política de proximidad y cercanía" mejore los datos de representación obtenidos en las últimas municipales.

La formación se muestra abierta al establecimiento de pactos, pero en base "a propuestas y proyectos" y matizando que, aunque "hay partidos políticos con los que se está en posiciones confrontadas", sin citarlos, no descarta apoyos puntuales.

En todo caso, Olga Louzao ha defendido que, cuando ejerzan como oposición, sea con una postura "constructiva" y "positiva" que aleja de los posicionamientos "muy débiles" y "no constructivos" mostrados por los grupos de la oposición en el Debate sobre el Estado de Autonomía en el Parlamento gallego.

CRÍTICAS AL PORTAVOZ DE EN MAREA, LUIS VILLARES

En concreto, ha reafirmado que "la política no es un teatro" y ha lamentado que Luís Villares vinculase la tasa de "suicidios" con la situación de Galicia cuando se refirió en el Debate a personas que "optaron desesperadamente por suicidarse" ante la situación económica.

"Cuando Luis Villares hablaba de suicidios no fue acertado, tan bronco, se puede hacer crítica política y defender ideas sin tener que entrar en estos comentarios", ha afirmado Louzao, que sostiene que el portavoz de En Marea está "despistado por lo que pasa en el interior de su partido", porque "es muy difícil cuando uno no tiene su casa ordenada" atender a "la de los demás".

FEIJÓO, "ANUNCIOS SIN CONCRECIÓN"

Pero la líder de Ciudadanos también ha criticado la "posición triunfalista del PP" en el Debate del Estado de la Autonomía y los "anuncios sin concreción" del presidente de la Xunta de Galicia, , ante los que la formación --sin representación en el Parlamento--, se mantendrá "a la expectativa", "cansados de anuncios en vísperas de elecciones que no se concretan en realidad".

Louzao se refiere también a anuncios sobre los presupuestos, cuestionando si serán usados para mejorar "servicios públicos" dadas las carencias existentes reflejadas en la "falta de pediatras" o en las "listas de espera" en la sanidad, o en la educación, con la "falta de atención de calidad" denunciada "con manifestaciones y cierres".

También ha puesto en cuestión las cifras económicas enarboladas por el presidente de la Xunta de Galicia al mostrar que la comunidad es líder en exportación pero "fuertemente dependientes del sector textil", y los planes sobre el proyecto de mejora demográfica, dado que "el cheque bebé y la caja finlandesa no van a poner solución".

"Hay que plantearse que para atajar la grave crisis demográfica, porque somos líderes de la precariedad, del paro de larga duración, en especial de las mujeres, hay que plantearse la creación de empleo y de oportunidades, Galicia tiene que ponerse manos a la obra para crear empleo de calidad y que la juventud pueda permanecer en Galicia", ha remarcado.

Junto a esto, Louzao ha lamentado que "no se vean avances destacables" en Galicia en los últimos años y que sigan existiendo "muchos puntos negros".

En este contexto, Ciudadanos aspira a lograr tener representación en el Parlamento en la próxima legislatura para trasladar de "forma constructiva" su proyecto para Galicia "para poner sobre la mesa las demandas de los gallegos". "Algunos parece que no las conocen porque no pisan la calle como otros que tenemos la oportunidad de compaginar la vida política con la laboral", ha concluido.