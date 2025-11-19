La CNMV anima a empresas familiares gallegas con "buen proyecto" a salir a Bolsa para "facilitar su crecimiento"

VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el lucense Carlos San Basilio, ha animado este miércoles a empresas familiares gallegas con "buen proyecto" a salir a Bolsa para "facilitar su crecimiento".

Así lo ha señalado esta mañana antes de protagonizar un almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia, donde ha puesto en valor "todo lo que los mercados de valores" pueden ofrecer a las compañías para seguir creciendo.

Ante los medios de comunicación, San Basilio ha dicho que la CNMV tiene que hacer "todo lo posible" para superar las barreras de "desconfianza" que tienen estas firmas, destacando que son un "aliado".

Por ello, ha puesto en valor el encuentro con empresarios celebrado este miércoles en Vigo, para que puedan conocer cómo trabaja la CNMV y así poder tomar una decisión en base a información y no a "temores".

Según él, en Galicia existen empresas familiares con iniciativas de crecimiento y buenos proyectos que no quieren dar el paso a salir a Bolsa porque piensan que sería una "pérdida de control", pese a que "no tiene que ser así".

"De hecho, en una empresa familiar puede ser una salida a la sucesión familiar, para aquellas partes de la familia que no quieran seguir en el proyecto", ha apuntado, para añadir que es importante "que se pierda el miedo a que la salida a Bolsa es una pérdida de control".

Durante su intervención, San Basilio ha hablado del buen momento que viven los mercados de capitales, pese a que en la última década han ido perdiendo peso.

El presidente de la CNMV también ha hablado de los "retos" a los que se enfrenta el organismo, como tratar de que las compañías tengan un mayor interés por cotizar o los nuevos instrumentos de inversión 'crypto'.