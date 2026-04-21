Cobre San Rafael afirma que recibiu 6.000 alegacións favorables á mina de Touro e reitera estar "aberto ao diálogo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cobre San Rafael afirmou que recibiu 6.000 alegacións positivas no período de información pública do proxecto da mina de Touro e reiterou que "manteñen as portas abertas ao diálogo".
Así o trasladou a empresa nunha nota dirixida ás medios horas despois de que a Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino denunciase en rolda de prensa o que cualifican como unha "estratexia intimidatoria" da Xunta para dificultar a participación cidadá no proceso administrativo do proxecto.
E é que, a representante da plataforma, Che Cancelo, acompañada de membros da Plataforma en Defensa dá Ría de Arousa, Ulloa Viva, Adega e a CIG, asegurou que a Administración autonómica está "a cuestionar o dereito básico da cidadanía a participar", após o envío de requirimentos a miles de persoas que se situaron en contra do proxecto para que justifiquen por que son parte interesada. "Somos parte interesada porque vivimos aquí, porque bebemos auga do río Ulla e porque a ría de Arousa forma parte do noso sustento", salientaron as plataformas.
Neste contexto, a empresa subliñou que o Proxecto Cobre San Rafael é unha iniciativa concibida baixo os "máis altos estándares de responsabilidade, sustentabilidade e respecto pola contorna".
Así, no marco do seu "compromiso coa transparencia e a participación cidadá" e en relación ao proceso de tramitación do Proxecto Industrial Estratéxico (PÉ), expresou que durante o período de información pública recibiron 6.000 alegacións positivas en prazo. "O que reflicte o firme apoio de miles de veciños e entidades", destacou.
Cobre San Rafael asegurou que a tramitación dun proxecto mineiro implica o cumprimento de centos de "esixentes requisitos legais, ambientais e técnicos", o que fai destas iniciativas "procesos altamente garantistas" e sometidos ao "máximo nivel de escrutinio" polas administracións.
Neste sentido, remarcou que conta con "centos de informes técnicos especializados e unha documentación que supera amplamente os miles de páxinas". Ademais, afirmou que todo este proceso contou con respaldo científico e a colaboración de equipos das universidades en particular das universidades públicas galegas e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
Con todo, a compañía reiterou que mantén as "portas abertas ao diálogo" e que o proceso de información pública é unha "oportunidade" para achegar datos "rigorosos" e fomentar un debate "construtivo". "O noso obxectivo segue sendo traballar man a man coa comunidade para mostrar os beneficios ambientais, sociais e económicos do proxecto, sempre cun enfoque responsable, obxectivo e transparente", concluíu.
MINEIROS DE TOURO-O PINO
Por outra banda, a Asociación de Mineiros de Touro-O Pino tamén reaccionou ás declaracións da plataforma en contra do proxecto, manifestando a súa "sorpresa" ante as queixas e solicitando á Administración que "non se deixe presionar" e actúe con "responsabilidade e rigor".
Segundo trasladaron nunha nota de prensa, teñen coñecemento de que a campaña de alegacións realizouse de forma conxunta coa do proxecto de Altri. "Recollendo firmas de persoas que nin son da comarca nin coñecen a realidade do proxecto", criticou.
A asociación lembrou que os procesos de información pública e alegacións son "ferramentas democráticas" para mellorar os proxectos e "non ten sentido tentar colapsar" a administración presentando centos de alegacións idénticas asinadas por xente que nin é da zona nin sabe que se vai a facer.
"O futuro de Touro e O Pino debemos decidilo os que vivimos e traballamos aquí", destacou, asegurando que os máis de 1.800 socios da Asociación de Mineiros Touro-O Pino piden "responsabilidade e rigor" á Administración e que "non se deixen presionar por persoas que non teñan ningunha relación co proxecto nin coa zona".
Para a asociación de mineiros, as autoridades deben avaliar o proxecto con criterios técnicos e dar para adiante cunha iniciativa que xeraría "postos de traballo e riqueza para a comarca".
Igualmente, esíxenlle á empresa que o desenvolva "con todas e cada unha das garantías ambientais" e cumprindo "estritamente a lei", ademais de que continúe co diálogo "aberto e transparente" coas asociacións, veciños de Touro e O Pino.