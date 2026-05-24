Un coche invade la acera en Sanxenxo (Pontevedra) y deja heridas a tres personas, una de ellas en estado grave

Un coche invade la acera en Sanxenxo (Pontevedra) y atropella a tres personas, a 24 de mayo de 2026. - CONCELLO DE SANXENXO

PONTEVEDRA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha invadido la acera de una calle de Sanxenxo (Pontevedra) y ha atropellado, al menos, a tres personas. Según han informado fuentes municipales, una de ellas está en estado grave.

El suceso se ha producido esta tarde en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

En base a los primeros detalles que han trascendido, en el suceso se han visto implicados dos coches, siendo uno de ellos el responsable del atropello. Actualmente, agentes de la Guardia Civil tratan de esclarecer lo sucedido.