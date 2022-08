Colas el primer día para conseguir los abonos gratuitos de Renfe

Usuarios advierten del riesgo de que trenes que utilizan trabajadores y estudiantes agoten las plazas de forma inminente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de ferrocarril de Santiago de Compostela y otras como la de A Coruña han registrado colas en la mañana de este miércoles de usuarios que acudían a comprar los abonos gratuitos de Renfe en el primer día de su venta --hay que depositar una fianza de 20 euros en el caso del eje atlántico--.

Ante el interés suscitado, el sistema ha sufrido momentos de colapso que han impedido adquirir los abonos a través de las máquinas de venta de la terminal y han provocado algún fallo durante las operaciones que realizaban los propios empleados de las taquillas.

Por su parte, los usuarios recurrentes se debaten entre el aplauso a una medida que genera importantes ahorros y el temor a quedarse sin plaza en algunos trenes que circulan en horas punta, como son los utilizados por trabajadores y estudiantes.

Así lo ha planteado en declaraciones a Europa Press, por ejemplo, un vecino que reside en Compostela y trabaja en Vigo. Con la estimación en mente de que va a dejar de gastar unos 1.000 euros de aquí a diciembre, este hombre destaca que es una decisión adecuada tanto por el ahorro como por el fomento de un medio de transporte que no contamina.

Por su parte, se ha desplazado hasta la estación el primer día de venta, pese a que no hay límite para conseguir los abonos, porque teme que los trenes se agoten para las frecuencias que circulan en horas punta. Y es que las plazas se puede formalizar una vez adquirido el abono y "Renfe ya ha anunciado que, de momento, no va a reforzar los servicios", lamenta.

En la misma cola, una estudiante de 18 años que este curso empieza la universidad en A Coruña acude junto a su madre para hacerse con el abono gratuito, medida que le parece "beneficiosa" y que "ojalá" se prolongue en el tiempo, más allá de diciembre --este mismo miércoles el Gobierno ha anunciado que no lo descarta--.

Esta joven calcula que se ahorrará unos 700 euros y cuenta que compañeros suyos que se quedaron sin plaza en residencia universitaria también van a optar por hacerse con el abono gratuito y viajarán todos los días para ir a la facultad.

Otro de los interesados en el abono este miércoles de comienzo de la campaña es un joven que, según indica, forma parte de una asociación de amas de casa y consumidores de Santiago y cuyo interés es informarse y adquirir un abono.

Después, trasladará la información a las socias --muchas de las cuales, según explica, no saben utilizar la web o las app-- con la idea de hacer excursiones de ocio para el colectivo.

GUÍA PARA COMPRAR LOS ABONOS

Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de cara a la adquisición de los abonos desde este miércoles. Los usuarios que utilicen normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata de registrar los datos.

Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.

En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.

Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será, en términos generales, de 20 euros y si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá. Los usuarios podrán obtener su abono gratuito en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones y formalizar su viaje en máquinas autoventa, taquillas, web y aplicación de Renfe.

Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos recurrentes, se suspenderá la venta de los abonos habituales, que mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Los viajeros podrán solicitar la devolución de la parte proporcional.

En el caso de Galicia, donde existen Cercanías de Ancho Métrico entre Ferrol y Ortigueira, la fianza a depositar será de 10 euros y será reembolsable.

ABONOS AVANT

En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso abarcará desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) contarán con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) que se vendan entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizados desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2023.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Para el abono Avant Tarjeta Plus (30-50) se establecen tres meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante se fijan 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10-45, el periodo de validez y utilización será de 45 días desde la fecha de compra, incluida ésta.

NUEVOS ABONOS MULTIVIAJE DE ALTA VELOCIDAD

Renfe Viajeros comercializará además un nuevo abono recurrente en determinadas rutas, que será nominativo y corresponderá a un origen/destino en trayectos en los que el menor tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, no sea un trayecto declarado obligación de servicio público-Avant y no se encuentre en líneas con acuerdos marco de capacidad firmados.

Podrá ser adquirido entre el próximo miércoles y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizado entre el 1 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023; será válido para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado, y su periodo de utilización será de 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización.

Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, León-Palencia, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora son las relaciones para las que se podrá comprar este nuevo billete.

