En-Colectivo critica la "maniobra" de Audasa para evitar devolver peajes cobrados durante las obras de Rande

VIGO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación En-Colectivo ha criticado la "maniobra" de Audasa, concesionaria de la AP-9, para evitar devolver los peajes cobrados de forma indebida durante las obras en el Puente de Rande.

Todo ello después de que el Tribunal Supremo condenase a la empresa a abonar parte de los peajes cobrados durante los trabajos realizados en el puente entre febrero de 2015 y junio de 2018.

El Alto Tribunal estimó el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y sentenció que Audasa incurrió en una "práctica abusiva" al cobrar en su totalidad el peaje a los usuarios de la vía, si bien no podían ofrecer el servicio "con las condiciones que se suponen a una autopista" de peajes.

Ahora, En-Colectivo ha expresado su "profunda preocupación" ante la "maniobra" de la firma, explicando que tras el fallo del Supremo, Audasa habilitó un buzón especial para que los afectados enviasen sus solicitudes de devolución con la documentación acreditativa.

"Sin embargo, pocos días después, el 24 de noviembre de 2025, la empresa presentó ante la Sala Primera del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales", recoge En-Colectivo.

La asociación ve "incoherente y difícil de justificar" que la empresa invite a los usuarios a solicitar la devolución de sus peajes y, a la vez, active un procedimiento para cuestionar o anular la sentencia.

A juicio de En-Colectivo, no existe vulneración de derechos fundamentales y reabrir "artificialmente" este asunto "resuelto" supone "ignorar el derecho de los usuarios a recuperar su dinero".

"Una vez más nos sorprende que Audasa, en lugar de asumir su responsabilidad, intente dilatar lo que el Supremo ha dejado meridianamente claro. Los usuarios merecen respeto y las sentencias deben cumplirse", ha afirmado Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. "Miles de conductores pagaron un servicio que no recibieron. Es hora de que Audasa devuelva lo que nunca debió cobrar", ha añadido.