Colectivos contra Altri planean presentar un recurso al archivo definitivo: "No va al fondo del conflicto"

Rueda de prensa de Ulloa Viva, PDRA y la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, a 22 de julio de 2026. - ULLOA VIVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Colectivos en oposición al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) han celebrado el "éxito" que ha supuesto el anuncio de archivo definitivo por parte de la Xunta, aunque han advertido que seguirán "vigilantes" y están estudiando presentar un recurso contra la resolución porque están en desacuerdo con los motivos recogidos. "No va al fondo del conflicto", han opinado.

La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non han celebrado este miércoles la primera rueda desde que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció el 10 de julio que habían comunicado a Greenfiber (filial de Altri) la resolución de archivo definitivo. Al respecto de este, ya han solicitado "toda" la documentación relativa al expediente.

"Lo que ha ganado es la vida. La vida del río y la de las personas que confluimos con el río", ha celebrado el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, que ha insistido en que no ha ganado "nadie en concreto". También ha manifestado el "enorme reconocimiento" que supone al trabajo de los últimos tres años, dentro del que las entidades presentes han agradecido a todas las organizaciones y personas que han mostrado su apoyo en este tiempo, especialmente con su participación en las sucesivas movilizaciones.

"Esto no acaba aquí", ha advertido Sánchez. Precisamente, a la resolución cabe que un recurso por parte de la empresa --que no se ha pronunciado por el momento-- o de las partes interesadas, entre las que se incluyen estas plataformas, que también recibieron la notificación del archivo.

Estas han manifestado que, actualmente, están estudiando la presentación de un recurso porque, a su modo de ver, la resolución "no va al fondo del conflicto", dado que únicamente alude a la falta de conexión eléctrica. "Para nosotros el fondo es distinto y es que no tiene licencia ambiental ni licencia social", ha resumido Juan Pedro Sánchez.

De este modo, para estas entidades, hay "muchos otros aspectos" ambientales, económicos y sociales que "no están reflejados" y que pretenden que "salgan a la luz de nuevo". Además, consideran que "el silencio" por parte de Greenfiber dice muchas cosas". "Podría haber planteado ya lo que quisiera en desacuerdo con la resolución y no lo ha hecho", ha apuntado.

"PERDÓN PÚBLICO"

Por otra parte, en nombre de los colectivos presentes en la rueda de prensa, Juan Pedro Sánchez ha reclamado un "perdón público" por parte de la empresa y de las administraciones implicadas por "el sufrimiento de los últimos tres años", en los que las entidades han mantenido un pulso contra el proyecto.

En este sentido, aún mantienen la campaña de recogida de firmas para solicitar la denegación del proyecto ('Re-matemos nós contra Altri e a mina de Touro-O Pino'), que prevén cerrar este mes y que, según han anunciado, ya ha recogido 10.000 firmas. Quien esté interesado en participar, todavía puede hacerlo con el formulario disponible en sus páginas web.

Paralelamente, una vez el proceso administrativo haya finalizado, anunciarán futuros actos festivos o conmemorativos. Igualmente, mantendrán la vista puesta en el recorrido jurídico que puedan tener las medidas que se tomen y que las entidades "acompañarán" y comunicarán.