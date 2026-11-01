Colectivos memorialistas avanzan que Ferrol será declarado este lunes Lugar de Memoria Democrática

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FERROL, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos memorialistas de Ferrol han avanzado que este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la resolución definitiva que declarará a la ciudad departamental como Lugar de Memoria Democrática, un paso que han celebrado conjuntamente este domingo y que supone un "colofón" al procedimiento puesto en marcha en 2025.

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto Ateneo Ferrolán, Ferrolterra Antiga, Fuco Buxán, López Bouza y Memoria Histórica Democrática, que, avaladas por 16 historiadores e historiadoras y una investigadora, fueran las entidades que el año pasado presentaron la solicitud para que se otorgase este reconocimiento.

Este proceso desembocó en la publicación, hace casi un año, de una declaración provisional. La misma reconocía, según recuerdan las entidades, "la historia de una ciudad marcada por la resistencia frente al golpe militar de 1936, la represión franquista y la lucha organizada de su clase trabajadora".

Por tanto, consideran que se trata de un reconocimiento "de extraordinaria relevancia histórica, social y democrática", que permite situar en el lugar que les corresponde "a las víctimas de la represión, a quien defendió las libertades y a las generaciones de trabajadores y trabajadoras que hicieron de la organización colectiva, la solidaridad y la lucha por los derechos humanos una parte fundamental de la identidad de Ferrol".

En este caso, la declaración no se limita a un lugar o a un acontecimiento concreto. En realidad, se trata de hasta 22 espacios de reclusión, ejecución, archivos militares y otros enclaves vinculados a la represión que forman parte de una geografía "que debe conocerse y preservarse", añaden los colectivos memorialistas.

RECLAMAN ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Además, las asociaciones que firman el manifiesto difundido este domingo han reclamado a las administraciones estatal, autonómica y municipal que el reconocimiento institucional vaya acompañado de actuaciones complementarias destinadas a "preservar, explicar y difundir este legado".

Entre otros, exigen mantener y señalizar los espacios memorialistas; recuperar y conservar los testimonios y la documentación histórica, y poner en valor todos los archivos, digitalizarlos y facilitar el acceso a ellos.

También reclaman que se promueva la investigación y la divulgación de los acontecimientos y el desarrollo de itinerarios de memoria que permitan conocer la historia de la ciudad a través de sus lugares, protagonistas y experiencias colectivas.