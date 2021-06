Colectivos para la recuperación de Meirás hacen un llamamiento para que el día 19 "el pueblo entre en el pazo"

El investigador Carlos Babío insta a las instituciones a participar en una movilización de "reivindicación democrática"

A CORUÑA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colectivos para la recuperación del Pazo de Meirás han hecho un llamamiento para que el próximo día 19 "el pueblo entre en el pazo", en referencia a la movilización que han convocado para ese día entidades memorialísticas.

Así lo ha manifestado Manuel Costas, de Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, durante una rueda de prensa para informar del contenido de la manifestación y en un acto que ha contado también con Aurora Paz, de la misma comisión; con el alcalde de Sada, Benito Portela y el investigador y portavoz de Iniciativa Defende Meirás, Carlos Babío.

Según han explicado, la manifestación hará un recorrido por las inmediaciones del pazo y tiene como objetivo acceder a los jardines de este. Además contará con las intervenciones de Tanxugueiras, Isabel Risco y Fernando Morán. El cartel de la protesta ha sido diseñado por el ilustrador Luis Dávila.

Carlos Babío anunció que el lema de la marcha será 'O pazo para o pobo e para a memoria' y afirmó que esta manifestación, de "reivindicación democrática" y para la que se pondrán a disposición buses desde A Coruña y Sada, tendrá un carácter "festivo".

BIENES DE MEIRÁS

El portavoz de Iniciativa Defende Meirás también recriminó a la Xunta y al Estado su postura sobre los bienes del Pazo de Meirás --ante la demanda de este colectivo para que se extienda la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a los mismos y evitar su traslado por los herederos del dictador-- y advirtió de que se puede producir "una foto vergonzosa para la democracia en la que se vea a los Franco disponiendo de Meirás con total impunidad".

Babío cuestionó también el papel de ambas administraciones, considerando que la Xunta se está "poniendo de perfil en la defensa de la cuestión patrimonial y memorialística". En el caso del Estado, cuestionó su actuación por entender que está adoptando en relación a Meirás "decisiones unilaterales".

Por otra parte, sostuvo que el pazo no puede seguir cerrado al público, ante el anuncio de una apertura para finales de junio que incluirá los jardines y no en el interior del inmueble, y advirtió que "no se puede negar la entrada a la gente que se manifieste". El investigador también pidió a la instituciones públicas "que se sumen a la reivindicación de ese día".

ABRIR EL PAZO "LO ANTES POSIBLE"

Mientras, el alcalde de Sada, Benito Portela, señaló como objetivo "abrir el pazo lo antes posible", pero también advirtió que el ayuntamiento no iba a ser "un conserje", mostrando su deseo de que los colectivos que lucharon por la recuperación del pazo participen para sea "un elemento de la memoria histórica".

En esta línea también habló Aurora Paz, que reclamó que el Pazo de Meirás debe ser "un lugar de memoria a las víctimas del franquismo" y reivindicó el trabajo de los colectivos para devolver el inmueble al pueblo.