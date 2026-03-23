Una colisión entre dos turismos en Vilanova de Arousa (Pontevedra) deja tres personas heridas

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han necesitado atención sanitaria tras verse implicadas en la colisión de dos turismos en la carretera N-640, a su paso por la parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa.

Según ha comunicado el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las 23.00 horas. La central de emergencias recibió el aviso a través del sistema automático de uno de los turismos accidentados.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) activaron los protocolos de actuación y movilizaron hasta el punto a los Bomberos de O Salnés, a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ya en el lugar, los bomberos tuvieron que rescatar a los tres implicados del interior de los vehículos.

Una vez liberadas, recibieron los primeros cuidados por parte del equipo médico y, posteriormente, fueron evacuados al Hospital de O Salnés.