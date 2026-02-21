Una colisión múltiple en la A-54 en la zona de Lavacolla, en Santiago, deja al menos un herido

Accidente en la A-54 en el mapa de incidencias del 112 Galicia, a 21 de febrero de 2026. - 112 GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la autovía Lugo-Santiago (A-54), que ha ocurrido en el entorno de la parroquia de Lavacolla en la capital gallega con varios coches implicados, ha dejado al menos a una persona herida.

El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 88 de la autovía en dirección Lugo alrededor de las 13.00 horas. Según la primera información proporcionada por el 112 Galicia, han recibido avisos de varios particulares y la cifra de vehículos implicados oscilaba entre dos y cinco.

Tampoco han concretado todavía un número de personas heridas. Sin embargo, uno de los alertadores, que aseguró ser uno de los implicados, informó de que su compañero está herido.

Hasta el lugar se han desplazado personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.