En coma un tripulante de un velero herido en Burela (Lugo), al que un helicóptero de Gardacostas trasladó al hospital

LUGO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante de un velero herido en Burela (Lugo) ha tenido que ser evacuado de urgencia tras sufrir un golpe en la cabeza que lo ha dejado en estado de coma. El helicóptero de Gardacostas de Galicia Pesca 2 se encargó de trasladarlo al hospital comarcal, donde está siendo atendido.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 16.45 horas de este martes, cuando Salvamento Marítimo informó de la necesidad de rescatar y trasladar a la víctima. De la situación también tuvieron conocimiento el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos tuvo que lanzarse al agua y acceder al velero para poder izar a la víctima a bordo del helicóptero Pesca 2, que lo trasladó de manera inmediata al Hospital Público de la Mariña.