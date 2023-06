Comesaña asegura "total normalidad" en la disponibilidad de servicios sanitarios este verano

El conselleiro de Sanidade avanza refuerzos en determinadas áreas como Sanxenxo y O Grove

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha avanzado "total normalidad" en la disponibilidad de servicios sanitarios este verano en Galicia. Además, ha avanzado refuerzos en determinadas áreas como Sanxenxo y O Grove.

En una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, ha señalado que "cualquier empresa se adapta a las vacaciones lógicas del personal y a lo que se pide en una situación concreta".

"En Galicia llevamos años haciéndolo así. Tenemos datos que dicen que la ocupación media de los hospitales gallegos en verano no supera el 75% y tenemos dispositivos para atender un 85% de esa demanda. Respecto a lo que se experimenta todo el año, dejamos un margen de garantía suficiente", ha afirmado, matizando además que "las camas no se cierran, no tienen una llave, por lo que el 100% están disponibles".

En cuanto a la situación más acusada de las áreas sanitarias de Pontevedra y Lugo, Comesaña ha señalado que la pontevedresa "no tiene nada que ver con la de hace un año".

Así, ha explicado que la plantilla ordinaria está cubierta al 100%, que los PACs de Pontevedra tienen el 100% de plazas cubiertas y que se reforzará el servicio de costa, con dos consultas para desplazados activos desde el 15 de julio a finales de agosto, con cuatro médicos adicionales y dos para O Grove, donde también es probale que haya refuerzo.

PLAZAS MIR

Por otra parte, el responsable del departamento autonómico se ha referido a la cobertura de plazas MIR, señalando que las de costa se cubrieron prácticamente. "En Ourense y Lugo quedaron algunas sin cubrir, pero un porcentaje mucho menor que en Extremadura y Navarra. Es un problema general. Y sigue radicando en dos vertientes: el sistema de preelección y la nota de corte", ha argumentado.

En esta línea, ha apuntado que si el problema fueran las condiciones laborales, las de Santiago, A Coruña y Vigo no se habrían cubierto. "El que quiera decir que la situación de la medicina de familia se debe a las condiciones laborales... Los MIR que acaban este año consiguen una plaza en propiedad con un salario de alrededor de los 70.000 euros al año. Si eso son condiciones precarias, que alguien lo diga...", ha indicado.

En lo que respecta a la negociación del plus para los médicos que compaginan su actividad en la pública y la privada, Comesaña espera que se pueda concretar para 2024.

OPE DEL SERGAS

El conselleiro de Sanidade también se ha referido a las pruebas de oposición celebradas este domingo en Silleda. "Hoy cerramos ese concurso de méritos, con 2.000 plazas más en propiedad que se suma a las 6.000 ya existentes. Seguimos trabajando de la mano de los sindicatos para conseguir mejoras en las condiciones laborales", ha aseverado.

En cuanto a la retirada de las mascarillas de hospitales y centros de salud, Comesaña ha apelado a seguir haciendo un uso razonable de la misma cuando se considere necesario. "Creo que la parte aguda de la pandemia ya es historia, pero tenemos que dejar abiertas las puertas de detección. El Covid va a quedar como una patología estacional con un comportamiento parecido al de la gripe, pero que va a requerir estar siempre pendientes", ha comentado.

Por último, respecto a una hipotética marcha a Madrid de ser ganar el Partido Popular las elecciones generales del 23 de Julio, Comesaña ha bromeado con que, aunque tiene el teléfono activo para cualquiera que lo necesite, la prioridad sigue siendo el presidente Rueda y el trabajo en Galicia. "Pero sí que me gustaría tener un Gobierno y un Ministerio que aborde el principal problema de la sanidad gallega, la falta de médicos", ha afirmado.