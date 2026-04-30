La comisaría provisional de la Policía Nacional de Santiago tendrá oficina de DNI, denuncias y unidades de investigación

Archivo - Humo sale de la Comisaría de Santiago - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, avanzó que la comisaría provisional de la Policía Nacional de Santiago, que se ubicará en la zona de Santa Marta, acogerá parte de las unidades de investigación y los servicios de atención a la ciudadanía, como oficinas de DNI y denuncias.

Así lo detalló este jueves en declaraciones a los medios junto a la comisaría jefa de la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, Nuria Palacios.

"Estamos al final de este largo camino. Por lo tanto, en breve, se finalizarán todos los trámites administrativos para que ese espacio pueda ser utilizado y trasladar allí parte de los servicios", remarcó Julio Abalde.

El bajo de Santa Marta, que será de alquiler y tendrá una superficie de aproximadamente 360 metros cuadrados, no está habilitado para acoger los calabozos, por lo que se mantendrá el sistema de "colaboración con otras administraciones".

Esto mismo sucede con la galería de tiro y los agentes tendrán que usar "durante un tiempo" las infraestructuras de otras instalaciones.

CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

En cuanto al edificio de la comisaría, que sufrió un incendio hace unos meses, seguirá vacío con el objetivo de que "todo el espacio esté disponible" para las obras que son necesarias de realizar.

Actualmente, ya hicieron una evaluación de los daños causados, se hizo un estudio de la estructura, otro de la calidad del aire, así como un proyecto y programas para su recuperación. Los contratos para rehabilitar la comisaría irán "por el procedimiento de urgencia".

En cuanto a los plazos de finalización de obra, Julio Abalde indicó que "si se es optimista, por lo menos para el principio del Año Santo estaría en funcionamiento".

A renglón seguido, ensalzó el trabajo desarrollado por la Policía Nacional desde el primer momento, ya que la seguridad de la ciudadanía estuvo "plenamente garantizada en todo momento".

"Los datos e indicadores que manejamos indican que no se ve resentido ninguno de los servicios y de las funciones que desarrolla la Policía Nacional en Santiago", remarcó Abalde.

También incidió en que fueron habilitadas dependencias temporales en la misma calle de la comisaría y dos Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC) en la plaza del Obradoiro para la expedición de DNI y pasaportes.

Estos vehículos siguen prestando servicio también a numerosos ayuntamientos del entrono en horario de tarde como en Padrón, Arzúa, Noia, Ames, Fisterra, Outes, Rianxo, Muros, Carnota, Melide y Cee.