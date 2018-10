A comisión de investigación no Congreso polo accidente de Angrois segue o mércores con doutros dous técnicos

Publicado 23/09/2018 11:52:41 CET

Un deles ratificou como testemuña recentemente ante o xuíz que Adif non pediu analizar a seguridade da curva do descarrilamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

A comisión de investigación no Congreso do accidente ferroviario en Angrois --no que faleceron 80 persoas en xullo de 2013 en Santiago-- continúa este mércores, 26 de setembro, coa intervención de dous técnicos.

A orde do día arrinca ás 16,00 horas con Juan E. Olmedilla Casado, un técnico da unión temporal de empresas (UTE) de Thales e Dimetronic, que forneceu a tecnoloxía de seguridade da liña Ourense-Santiago.

Precisamente, o pasado 13 de setembro Olmedilla declarou nos xulgados de Santiago en calidade de testemuña ante o xuíz que instrúe o caso, Andrés Lago Louro, onde ratificou que Adif non pediu analizar a seguridade da curva da Grandeira na que descarrilou o tren Alvia.

Este técnico recoñeceu ante o xuíz, tal e como expuxera a consultora pública Ineco en novembro de 2017, que a análise de riscos realizouse só até onde estaba instalado o sistema de seguridade ERTMS, é dicir, antes da curva do descarrilamento, polo que non se fixo na totalidade da liña.

Posteriormente, será a quenda a partir das 17,30 horas de Alejandra Pérez Jiménez, que foi a encargada de dirixir a obra de ERTMS na liña de ADIF.

QUENDA DOS TÉCNICOS

Así, proséguese coas comparecencias de técnicos após as dúas últimas que tiveron lugar o 19 de setembro. Por unha banda, Enrique Villarino, técnico xubilado de Renfe Operadora, opinou que se acelerou a inauguración da liña do accidente por intereses políticos.

Pola súa banda, o enxeñeiro de Camiños José Luís González Navarro, coordinador do Transporte Ferroviario na Dirección Xeral de Ferrocarrís cando se produciu o accidente no barrio compostelán de Angrois, subliñou que a inauguración da liña fíxose "en condicións similares ás doutras liñas e axustadas á normativa".