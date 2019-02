El comité de Alcoa en A Coruña pide un estatuto para las electrointensivas que no sea "un parche"

Publicado 01/02/2019 14:56:31 CET

El próximo 5 de febrero mantendrán una nueva reunión con el Ministerio de Industria A CORUÑA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha vuelto a reclamar una regulación para las empresas electrointensivas "lo antes posible" y que el estatuto no sea solo "un parche". No obstante, ha valorado los pasos que está dando el Ministerio de Industria con el que volverán a reunirse el 5 de febrero

Lo ha hecho tras una reunión con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, al que han trasladado sus demandas para garantizar los empleos de la planta de Alcoa, pero también para insistir en la necesidad de un marco energético estable que beneficie tanto a estos trabajadores como a otros en la provincia coruñesa.

"Hay que trabajar rápido, sin descanso", ha señalado Corbacho, quien ha situado a la Diputación de A Coruña como una institución más para que "presione al Gobierno" de cara a conseguir un entorno, desde el punto de vista de la regulación energética, que beneficie la llegada de un posible inversor.

Además, ha insistido en reclamar un estatuto para las empresas electrointensivas que no sea "un parche". "Que sea una solución", ha añadido el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

Por otra parte, ha confirmado que el próximo 5 de febrero, a las 12,00 horas, mantendrán una reunión con el Ministerio de Industria, a la que asistirán también representantes de las plantas de Avilés, de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias. "Nos consta que está trabajando en esa regulación", ha dicho al ser preguntado por el papel de este Ministerio ante sus demandas.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha manifestado que recogerán la petición de los trabajadores para que el estatuto para las empresas electrointensivas salga "cuanto antes". "Y no sea un simple parche, si no que permita, no solo a Alcoa si no a todas las empresas, mantenerse competitivas", ha señalado.

Este encuentro ha tenido lugar un día antes de la jornada de movilizaciones convocada para este sábado por los trabajadores de Alcoa ante las autoridades portuarias de Vigo y Vilagarcía de Arousa por la entrada de aluminio de importación.