El comité de Alcoa en A Coruña se siente "estafado" por el Gobierno

Publicado 26/04/2019 12:40:16 CET

El alcalde cree que no ha estado "a la altura" tras no aprobar antes de las elecciones el estatuto electrointensivo

A CORUÑA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha manifestado que se sienten "estafados" por el Ejecutivo de Sánchez tras confirmarse que no se aprobaría este viernes el estatuto para consumidores electrointensivos.

"Al final el Gobierno es quien nos va a cerrar", ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes de un encuentro con el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, en su condición de candidato por Marea Atlántica para las próximas elecciones municipales, una reunión fijada antes de conocerse la decisión sobre el estatuto.

"No queremos compromisos, queremos soluciones y un gobierno valiente a partir de este domingo, que asuma el futuro de la industria y garantice el empleo para todos", ha demandado.

Corbacho ha explicado que este jueves les trasladaron que siete posibles inversores firmaron "una propuesta no vinculante" con la empresa, pero ha insistido en la necesidad de dar "estabilidad" a las plantas mediante el citado estatuto.

Apelando a estos posibles inversores, ha pedido "responsabilidad" al Gobierno, convencido de que en funciones se pueda sacar adelante esta normativa. "Las soluciones las tienen, es solo copiar y pegar", aludiendo a otros ejemplos en Europa.

En particular, Corbacho ha culpado al Ministerio de Transición Ecológica, al que ha acusado de estar "boicoteando cualquier solución". Mientras, ha rechazado que el estatuto no se pueda aprobar en estos momentos y ha incidido en que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no es "vinculante".

EL ESTATUTO, "DECISIVO"

Por su parte, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha admitido que tenía "esperanzas" en que se aprobase el estatuto antes de las elecciones del domingo para que fuese "un paso decisivo" de cara a encontrar un inversor.

Por ello, ha calificado de "muy mala noticia" que el Gobierno no lo haya hecho. "No estuvo a la altura de lo que esperábamos", ha lamentado Ferreiro, para quien el Ejecutivo tenía que haber previsto un escenario de "posibles pegas" para sacar adelante, igualmente, el estatuto.

Además, ha instado a "tomar en serio" la situación de las plantas de Alcoa tanto por parte de la Xunta como del Gobierno central. "Y remar en la misma dirección", ha recalcado.